Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 9 випуску: ефір від 23.11.2025

Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 9 випуску від 23.11.2025

Дев’ятий тиждень на проєкті «Зважені та щасливі» став справжнім випробуванням на витривалість і характер. Вперше всі учасники боролися лише за свій результат — кожен отримав власну футболку й статус індивідуального гравця. Попереду їх чекали п’ять складних випробувань, що мали перевірити силу, дисципліну, стратегію та здатність оцінювати власні можливості. Хто покинув «Зважені та щасливі» 2025 у 9 випуску від 23.11.2025 та як минув тиждень — читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов девʼятий тиждень «Зважені та щасливі» від 23 листопада

На початку тижня ведучий проєкту Даніель Салем дав учасникам несподіване завдання — оцінити одне одного. Кожен мав скласти свій рейтинг — від найсильнішого до найслабшого учасника.

«Той із вас, чий рейтинг покаже середній результат по рейтингах від усіх учасників, отримає вагому перевагу на зважуванні -1 кг», – сказав Даніель.

А от перший індивідуальний конкурс відбувся в ангарі серед літаків. Перед учасниками постало непросте випробування — піднятися по спеціальному канату на висоту понад 20 метрів, який був умовно поділений на чотири рівні з бонусами та антибонусами:

1-й рівень: прапорці «+2 кг», «-1 кг»;

прапорці «+2 кг», «-1 кг»; 2-й рівень: прапорці «+1 кг, «-2 кг»;

прапорці «+1 кг, «-2 кг»; 3-й рівень: прапорці «обнулити всі плюси» або «обнулити всі мінуси»;

прапорці «обнулити всі плюси» або «обнулити всі мінуси»; 4-й рівень: прапорець «імунітет».

Кожен прапорець міг вплинути на результат як самого учасника, так і конкурентів. Крім того, Даніель поставив учасникам додаткові умови:

кожен може зірвати лише один прапорець;

хто першим зриває прапорець — блокує його для інших;

учасник сам вирішує: забрати бонус/антибонус собі чи віддати комусь із суперників.

За результатами першого конкурсу Вікторія Бровенко першою дісталася вершини та забрала собі імунітет. Вадим зірвав прапорець «-2 кг», який залишив собі. Маґдалина забрала собі прапорець «-1 кг». Славко зірвав прапорець «+2 кг» і віддав його Олександру.

Після конкурсу на учасників чекав сюрприз від тренерів Марини Боржемської та Олексія Новікова. Вони записали відеозвернення і повідомили, що цього тижня не контролюватимуть учасників на тренуваннях. Мета: перевірити дисципліну та самостійність. Тому на цьому тижні учасники мали самі планувати роботу в спортзалі й доводити, що здатні тренуватися самостійно.

Також Даніель раптово завітав до Табору схуднення з новим завданням:

«Сьогодні ви змагатиметесь із найважчим суперником — самими собою», – сказав ведучий.

Завданням учасників на третій перевірці було визначити, в якій з трьох дисципліні вони найсильніші: берпі, скакалка чи біг. Після обговорень учасники розподілилися таким чином:

Скакалка: Сашко, Вадим.

Сашко, Вадим. Біг: Надія, Вікторія Армаш, Майя.

Надія, Вікторія Армаш, Майя. Берпі: Маґда, Славко, Вікторія Бровенко.

Учасники робили ставки — скільки повторів або підходів зможуть виконати в своїй дисципліні. Той, хто ставив найбільшу цифру, виконував вправу. Якщо він не впорався, право виконати переходило до того, хто обрав меншу ставку. Переможець кожної дисципліни отримував -1 кг. За результатами змагання -1 кг отримали Славко, Сашко та Вікторія Армаш.

Наступне завдання від ведучого було таким: перед учасниками накрили стіл з тацями повними різних смаколиків. Кожна таця важила 3 кг, і її потрібно було тримати однією рукою.

Але був нюанс: учасник міг полегшити вагу, якщо з’їсть або вип’є те, що лежить на його таці. Перший, хто опустить тацю отримує +1 кг, а останній, хто вистоїть — -1 кг.

Першою тацю опустила Надія — отримавши +1 кг. Перемогла й отримала -1 кг Майя.

Кульмінацією тижня став візит суддів проєкту «МастерШеф» Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського.

Вони поставили учасникам завдання: за одну годину приготувати корисний десерт, який можна легко повторити вдома, щоб не зриватися на шкідливі солодощі.

Найкращий десерт, на думку суддів, приносив автору -1 кг на зважуванні. Перемогу здобула Надія, отримавши заслужений бонус. Рецепти всіх десертів, які готували учасники та судді «МастерШеф» у 9 випуску проєкту, можна почитати тут.

Хто покинув «Зважені та щасливі» у 9 випуску від 23.11.2025

Під час зважування Даніель оголосив результати аналітичного рейтингу, який учасники складали на початку тижня. Найкраще із завданням впоралась Вікторія Бровенко, отримавши -1 кг.

Але головною темою вечора стало самопочуття Олександра. Тому Даніель попросив Марину та Олександра вийти окремо на розмову, щоб прояснити ситуацію.

Марина та Даніель чесно повідомили учаснику, що результати його медичних показників погіршилися. Саме це і викликало підозру, що Олександр може використовувати заборонені способи впливу на вагу, що суперечить правилам проєкту та принципам здорового схуднення.

Олександр запевнив тренерку й ведучого, що протягом тижня він нічого не вживав. Втім, коли Сашка запросили на зважування, результат показав -8 кг. Це стало шоком як для учасників, так і для Марини.

«Це занадто багато, Саша», — сказала тренерка.

Такий різкий стрибок лише підсилив сумніви, і Даніель попросив Олександра ще раз чесно пояснити, що насправді відбувалося цього тижня. Після короткої паузи Олександр зізнався:

«Спочатку я не сказав правду, бо боявся розчарувати Марину. Я заперечував, але потім зібрався й вирішив сказати чесно. Цього тижня я хвилювався, що не пройду далі через свій антибонус +2 кг. І хочу зараз зізнатися: я знайшов кілька таблеток сечогінного препарату й прийняв їх», – зізнався Олександр.

Після обговорення ситуації було ухвалено важке, але принципове рішення — він має покинути проєкт.

Отож, у 9 випуску «Зважені та щасливі» 2025 від 23.11.2025 проєкт покинув Олександр Снєгуров.

