Пока более двух тысяч военных защищали Азовсталь от многочисленного нашествия армии рашистов, одна хрупкая женщина спасала гражданских в своем бункере от голодной смерти. Тетя-суп ― именно так называли Наталью Бабеуш дети и взрослые. Она рискуя своей жизнью каждый день выходила из бункера и под шквальными обстрелами готовила суп на 50 человек. О последних месяцах на Азовстали, ежедневном испытании с приготовлением супа и о чем мечтала больше всего ― Наталья рассказала ведущему Сергею Костыре в остросоциальном проекте «Один за всіх» на СТБ.

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О решении скрываться в бункерах Азовстали

На Азовстали работал и муж, и я, машинистом котлов высокого давления. И параллельно преподавала в учебном центре при комбинате. Муж электрик 6 разряда. Я знаю, что еще с 2014 года были специально оборудованы бомбоубежища, знала как они сделаны. Эта конструкция ни в коем случае не даст трещины. Это был бункер под цехом мужа. Он знал, что там есть запас воды, сухпаев, оно приспособлено для этих целей, поэтому мы решили туда бежать.

Об условиях, в каких жили более месяца и в каких Наталия каждый день готовила еду

С нами было 47 человек. Было очень сыро, мы просыпались, а у нас по стенам текла вода. Условия были тяжелые, темно 24 на 7. Ты не знаешь день или ночь.

Были сухпайки, мы из них варили супы. На 42 человека я варила 30 литров супа и это не сильно много, это два половника каждому. На 30 литров две консервы кидали и разбавляли водой. Супом я это не назову, водчика с кашей. Я ела с чашки, самая обычная чайная чашка где-то 250 мл. Это была порция для взрослого человека в день. Еще был чай.

Детей мы кормили еще завтраком. В одну консерву я добавляла немного соды, уксуса, муки и делала им что-то наподобие оладей. Из гречки, перловки или риса. Когда как.

Мне наши мужчины бункера сделали две кухни. В одну из кухонь прилетел снаряд. Вот буквально мы только ушли и начались обстрелы. Ставишь кастрюлю, сразу убегаешь в укрытие, потом опять прибегаешь, потому что оно может сбежать. Закинул дрова и убегаешь. Прибегаешь – уже кипит или уже сбежало.

О том, как добывали воду для питья

Были запасы воды в бункере. Мы оставляли ее для детей, а сами уже выкручивались как могли. На 8 марта выпал снег – это было самое большое счастье, Он был с осколками, мы его собирали и топили на костре. Было еще несколько дождей, с которых мы собирали воду. Была техническая вода в бочках – мы оттуда сливали воду. Сливалась вода из системы отопления. Все возможные и невозможные пути мы искали.

О том, как держали связь с миром и узнавали новости

Радио было. Ловили украинские каналы. Слушали, что говорят про Мариуполь или эвакуацию. Его послушать тоже квест: надо было вынести на поверхность и там слушать. Это тоже было небезопасно.

Об эвакуации и жизни после Азовстали

Первое, что мы попробовали на свободе – это хлеб с маслом. Я не мечтала о колбасе, вкусностях. Мечтала о хлебе с маслом. Каждый раз когда об этом говорю, у меня слезы.

Мы сейчас находимся в безопасности, на западной Украине. Нас тут одели, обули, приютили, мы не забыти никем. Ни один человек не остался на обочине. Теперь я очень хочу написать пособие по военно-медицинской подготовке.

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