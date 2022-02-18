20 февраля в 21:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск проекта «Один за всіх»-18. Его героем станет 27-летний Руслан Антипов. Мужчина — бывший военнослужащий. Глядя в глаза смерти на фронте, он мечтал лишь об одном ― найти своих родных. Ведь с самого детства Руслана воспитывали приемные родители. Мужчина хочет наконец открыть тайну своего происхождения, и поможет ему в этом проект «Один за всіх».

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27-летний Руслан с Днепропетровщины — бывший военнослужащий. В течение 3 лет он воевал на передовой в Марьинке. После полученной контузии и длительного лечения Руслан с головой погрузился в воспитание дочери Ангелины и сына Захарчика. Глядя на своих детей, он не понимает, как его могла бросить родная мать. Тем не менее, мужчина уже очень давно хочет узнать своих родных. И проект «Один за всіх» найдет сестер Руслана.

Что они расскажут? На какой ад их обрекли собственные родители? И почему мать и отец хотели избавиться от единственного сына?

Узнайте уже в это воскресенье, 20 февраля, в 21:00 на СТБ!

Video: «Один за всіх»-18 выпуск 3: обретет ли бывший военный семью? 20 февраля 2022 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск 18 сезона проекта Один за всіх. Анонс 3 выпуска Один за всех 18 сезон от 20.02.2022 смотрите на СТБ

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