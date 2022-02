20 лютого о 21:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск проєкту «Один за всіх»-18. Його героєм стане 27-річний Руслан Антипов. Чоловік — колишній військовослужбовець. Дивлячись в очі смерті на фронті, він мріяв лише про одне ― знайти своїх рідних. Адже з самого дитинства Руслана виховували прийомні батьки. Чоловік хоче нарешті відкрити таємницю свого походження, і допоможе йому в цьому проєкт «Один за всіх».

27-річний Руслан з Дніпропетровщини — колишній військовослужбовець. Протягом 3 років він воював на передовій у Мар’їнці. Після отриманої контузії і тривалого лікування Руслан з головою поринув у виховання доньки Ангеліни і сина Захарчика. Дивлячись на своїх дітей, він не розуміє, як його могла покинути рідна мати. Та все ж чоловік уже дуже давно хоче дізнатися про своїх рідних. І проєкт «Один за всіх» знайде сестер Руслана.

Що вони розкажуть? На яке пекло їх прирекли власні батьки? І чому мати й батько хотіли позбутися єдиного сина?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 20 лютого, о 21:00 на СТБ!

