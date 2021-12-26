В 18 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты собрались в студии, чтобы разобраться в последнем деле уходящего года. 26-летняя Любовь Рудык умоляет спасти ее от бывшего возлюбленного Богдана. Он не раз избивал девушку и душил. После того как Любовь сбежала от мужчины вместе с сыном и дочерью, он нашел ее и угрожает расправой. Но сам Богдан заверяет, что все это ложь и он просто хочет спасти детей. Когда мужчина узнал о том, как именно Любовь зарабатывает себе на жизнь, то был шокирован. Поэтому он твердо решил забрать детей себе. Кто из родителей действительно представляет угрозу для малышей? И какую правду об экс-возлюбленной откроет в студии Богдан? Узнайте далее.

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26-летняя Любовь Рудык из Донецкой области просит проект «Один за всіх» спасти ее и детей от бывшего возлюбленного ― 29-летнего военного Богдана. Девушка говорит, что постоянно терпела с его стороны насилие. Ей даже пришлось спасаться бегством, но он нашел ее и сейчас терроризирует. По словам девушки, Богдан не раз угрожал ей расправой. В данный момент пара находится в процессе развода. Но Любовь говорит, что и во время семейной жизни мужчина постоянно проявлял агрессию, и только полиция могла его успокоить.

Больше всего девушка боится не за себя, а за своих двоих детей ― 2-летнего Артема и 7-летнюю Полину. Девочка ― дочь Любови от первого брака. Героиня уверяет, что дети напуганы агрессией Богдана. Он не бьет их, но проявляет психологическое насилие. Последней каплей для девушки стало то, что он убил котенка на глазах детей. После расставания мужчина даже пытался украсть Артема, поэтому Любовь запрещает ему видеться с сыном.

В данный момент девушка скрывается у своего нового возлюбленного Николая. Он приехал поддержать любимую. Николай подтвердил, что Богдан постоянно терроризирует их звонками, а также оскорбляет и его, и Любовь.

Но вот мать Богдана ― Тамара Коваль ― жертвой невестку не считает. Она уверяет, что сын ни разу не бил ее. По ее словам, пока парень служил на востоке, Любовь гуляла. Тамара всегда жалела невестку и считала родной дочерью. Но все изменилось, когда Любовь начала гулять и перестала следить за детьми.

Сам же Богдан Рудык утверждает, что никого не преследует, а все обвинения девушки ― подлые выдумки. У него совсем другая цель ― спасти сына от бесстыдной матери. В студии Богдан заверил, что дети с Любовью живут в голоде и никто за ними не следит. Он также открыл пикантные секреты бывшей любимой, чтобы добиться справедливости. Богдан поделился, что девушка уже много лет продает… свои интимные фото и делает это и сейчас, будучи в отношениях. Она продавала их даже ему. Богдан заверил, что Любовь использует мужчин ради наживы, особенно военных. Но девушка все отрицала.

Тем не менее, ее кума Надежда также подтвердила, что Любовь продавала свои интимные фото и общалась с мужчинами за деньги.

Какие еще секреты Любови раскрылись в студии? Что девушка рассказала о Богдане? И смогут ли родители примириться ради сына?

Узнайте прямо сейчас в полном 18 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

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