В 16 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты собрались в студии, чтобы разобраться в скандальном деле. 8-летняя Алинка и 6-летняя Богданка из Винницкой области мечтают больше никогда не возвращаться к родителям. В данный момент девочки живут с бабушкой и дедушкой. Пенсионеры отчаянно пытаются лишить невестку прав и взять опеку над внучками. Но сама 45-летняя Валентина уверена, что Лариса и Петр на нее клевещут только для того, чтобы обогатиться на детях. Что на самом деле пережили сестры рядом с мамой и отцом? Неужели все истории о Валентине ― коварная ложь? И на чьей же стороне правда? Узнайте в материале.

Петр Шостак из Винницкой области просит проект «Один за всіх» помочь ему лишить невестку родительских прав на внучек. Мужчина вместе с супругой Ларисой в марте этого года забрал детей из реабилитационного центра и отдавать их назад горе-матери не намерен. Туда Алинка и Богданка попали после того, как Валентина на 2 дня бросила их зимой в холодной нежилой сторожке. Тетя девочек ― Людмила ― рассказала, что тогда только благодаря неравнодушным людям детей спасли от смерти.

Петр и его дочь поделились, что Валентина не раз жестоко била дочерей, ругалась на них и даже… привлекала к оргиям. Девочки сами рассказали Людмиле о том, что в той самой сторожке мама на их глазах имела половые отношения с мужчинами. Более того, по словам детей, любовники Валентины приставали и к ним. Обо всех этих ужасах семья заявляла в социальную службу. Однако ссылаясь на отсутствие улик, им сказали, что оснований для лишения прав матери нет.

Сама же 45-летняя Валентина пытается вернуть девочек домой. Не раз мать штурмовала дом пенсионеров, чтобы забрать детей. Но девочки очень боятся, что им придется вернуться к родителям. Петр признается, что его сын тоже никудышный отец. Но в то же время Людмила заверяет, что когда ее брат пытался забрать детей из сторожки, его избивали любовники жены.

На защиту Валентины стал Василий. Он утверждает, что готов стать отцом для детей женщины и хочет взять ее в жены. Людмила узнала в нем того самого растлителя девочек. Она поделилась словами племянниц о том, что именно с ним и еще двумя мужчинами мать на глазах детей устраивала оргии.

После этого в студии появилась неожиданная гостья с компроматом на Валентину ― ее дочь от первого брака Марьяна. 14-летняя девочка рассказала, что уже 3 года не живет со своей матерью. Марьяна поделилась, что ее вместе с братом приютила бабушка по стороне отца. Еще в 5 классе девочка начала уходить к ней из дому. Марьяна уверяет, что до этого времени именно она воспитывала своих младших сестер. Сейчас вот уже год как мама не то что не заботится о ней, а даже не звонит.

Старший сын Ярослав также рассказал, что всю жизнь провел с бабушкой. За 22 года мать никогда не проявляла к нему любви и даже не поздравляла с днем рождения. Он рассказал, что женщина всегда выбирала мужчин, а не своих детей.

Наконец 45-летняя Валентина появилась в студии «Один за всіх». Как выяснилось, она до последнего говорила журналистам проекта, что у нее только двое детей. Валентина уверяет, что Петр и Лариса забрали девочек только ради того, чтобы получить деньги от государства. Она утверждает, что свекровь не дает ей общаться ни вживую, ни даже по телефону с дочерьми. Все обвинения в свой адрес Валентина опровергает. Она прошла тест на полиграфе, чтобы подтвердить свою невиновность.

Что показали ответы Валентины на детекторе лжи? Какие шокирующие подробности рассказали психологу проекта Алинка и Богданка? И с кем останутся девочки?

Узнайте прямо сейчас в полном 16 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 16: с кем останутся сестры? 16 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 12.12.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 16 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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