У 16 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти зібралися в студії, щоб розібратися у скандальній справі. 8-річна Алінка і 6-річна Богданка з Вінниччини мріють більше ніколи не повертатися до батьків. Наразі дівчатка живуть з бабусею і дідусем. Пенсіонери відчайдушно намагаються позбавити невістку прав і взяти опіку над онуками. Але сама 45-річна Валентина впевнена, що Лариса і Петро її обмовляють тільки для того, щоб збагатитися на дітях. Що насправді пережили сестри поруч з мамою і батьком? Невже всі історії про Валентину ― підступна брехня? І на чиєму ж боці правда? Дізнайтеся в матеріалі.

Петро Шостак з Вінниччини просить проєкт «Один за всіх» допомогти йому позбавити невістку батьківських прав на онучок. Чоловік разом з дружиною Ларисою в березні цього року забрав дітей з реабілітаційного центру і віддавати їх назад горе-матері не збирається. Туди Алінка і Богданка потрапили після того, як Валентина на 2 дні покинула їх узимку в холодній нежитловій сторожці. Тітка дівчаток ― Людмила ― розповіла, що тоді тільки завдяки небайдужим людям дітей урятували від смерті.

Петро і його дочка поділилися, що Валентина не раз жорстоко била дочок, лаялася на них і навіть… залучала до оргій. Дівчатка самі розповіли Людмилі про те, що в тій самій сторожці мама на їхніх очах мала статеві стосунки з чоловіками. Ба більше, за словами дітей, коханці Валентини чіплялися і до них. Про всі ці жахи сім’я заявляла в соціальну службу. Однак посилаючись на відсутність доказів, їм сказали, що підстав для позбавлення прав матері немає.

Сама ж 45-річна Валентина намагається повернути дівчаток додому. Не раз мати штурмувала будинок пенсіонерів, щоб забрати дітей. Але дівчата дуже бояться, що їм доведеться повернутися до батьків. Петро визнає, що його син теж нікудишній батько. Та водночас Людмила запевняє, що коли її брат намагався забрати дітей зі сторожки ― його били коханці дружини.

На захист Валентини став Василь. Він стверджує, що готовий стати батьком для дітей жінки і хоче взяти її за дружину. Людмила впізнала в ньому того самого розбещувача дівчаток. Вона поділилася словами племінниць про те, що саме з ним і ще двома чоловіками мати на очах дітей влаштовувала оргії.

Після цього в студії з’явилася несподівана гостя з компроматом на Валентину ― її дочка від першого шлюбу Мар’яна. 14-річна дівчинка розповіла, що вже 3 роки не живе зі своєю матір’ю. Мар’яна поділилася, що її разом з братом прихистила бабуся з боку батька. Ще в 5 класі дівчинка почала тікати до неї з дому. Мар’яна запевняє, що до цього часу саме вона виховувала своїх молодших сестер. Зараз ось уже рік як мама не те що не піклується про неї, а навіть не телефонує.

Старший син Ярослав також розповів, що все життя провів з бабусею. За 22 роки мати ніколи не виявляла до нього любові і навіть не вітала з днем народження. Він розказав, що вона завжди обирала чоловіків, а не своїх дітей.

Нарешті 45-річна Валентина з’явилася в студії «Один за всіх». Як з’ясувалося, вона до останнього говорила журналістам проєкту, що в неї тільки двоє дітей. Валентина запевняє, що Петро і Лариса забрали дівчаток тільки заради того, щоб отримати гроші від держави. Вона стверджує, що свекруха не дає їй спілкуватися ні наживо, ні навіть по телефону з доньками. Усі звинувачення на свою адресу Валентина заперечує. Вона пройшла тест на поліграфі, щоб підтвердити свою невинуватість.

Що показали відповіді Валентини на детекторі брехні? Які приголомшливі подробиці розповіли психологу проєкту Алінка і Богданка? І з ким залишаться дівчатка?

Дізнайтеся просто зараз у повному 16 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 15: чи знайде героїня свою молодшу сестру?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.