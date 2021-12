У 15 випуску проєкту «Один за всіх» експерти розбиралися в найдраматичнішій справі 17 сезону. Років 20 тому Альону, а також її братів ― Олексія та Антона, забрали з жахливих умов батьківського дому і влаштували до школи-інтернату. Півторарічну Сашу окремо від них помістили до будинку дитини. З того часу Альона більше сестри не бачила. Журналісти проєкту здійснили масштабне розслідування, щоб розшукати дівчину. Чи зустрінуться Альона та Олександра? Як склалося життя молодшої сестри? І хто 20 років тому врятував Олександру від смерті? Дізнайтесь далі.

30-річна Альона Шкуренко звернулася на проєкт «Один за всіх»-17, щоби знайти свою сестру Олександру. Востаннє вони бачилися приблизно 20 років тому, коли дітей забирали від біологічних батьків. Мама і батько постійно пили і тримали малюків у жахливих умовах. Окрім сестри, у дівчини ще двоє рідних братів: Антон і Олексій. Альоні було лише 9 років, коли її забрали до дитячого будинку.

Після кількох років в інтернаті її та брата Антона усиновили у США, де вони проживали в одному штаті. З Олексієм, який залишився жити в Україні, дівчина постійно підтримувала зв’язок. Та, незважаючи на щасливе життя в Америці, Альону не полишала думка про молодшу сестру. Через 10 років життя у США дівчина повернулася в Україну заради коханого чоловіка і з того часу почала активно шукати її.

У студії з’явився і старший брат Альони ― Олексій. Він розповів про жахливі умови життя з біологічними батьками. Чоловік зізнався, що з 11 років йому доводилося підробляти на будівництві, щоб забезпечити брата і сестер продуктами. Мама часто залишала дітей самих і не доглядала за ними. Після того, як Антона забрала сім’я з США, у 14 років Олексій утік з інтернату і почав жити окремо.

У 15 років і Альону удочерила сім’я з Америки. Прийомні батьки добре поставилися до дівчинки і забезпечили її всім необхідним. Коли Альона приїхала в гості до Олексія, то зустріла майбутнього чоловіка і залишилася жити в Запорізькій області. Ось уже 5 років вона шукає Олександру, але все безрезультатно.

Команді «Один за всіх» було дуже важко знайти дівчину, адже зачіпок майже не залишилося. Але все-таки в архіві їм вдалося натрапити на слід втраченої сестри. Журналісти знайшли імовірну адресу нової родини Олександри і після приїзду туди зустріли її прийомну матір ― Ларису Осадчук. Вона прийшла до студії проєкту.

Лариса розповіла, що у 2001 році забрала Олександру з дитячого будинку і назвала її іншим ім’ям ― Валерією. Дівчинка тоді була в жахливому стані: сильно хворіла, не ходила і не говорила. Лариса доклала багато зусиль, щоб урятувати її життя. Родина Осадчук змінила дату народження дівчинки, щоб зберегти таємницю усиновлення. Лише нещодавно Лариса розповіла Валерії правду. Жінка познайомилася з братом і сестрою дочки та запевнила, що вони спілкуватимуться у майбутньому.

А далі на всіх чекала найзворушливіша зустріч сезону. Валерія вийшла до студії проєкту «Один за всіх» і познайомилася з братом і сестрою. Дівчина розповіла, що вона одружена і має дитину.

Та, як виявилося, зустрітися з Валерією захотіла і її біологічна мати. Вона також прийшла до студії проєкту.

З якою сенсаційною заявою щодо доньки звернулася біологічна мати? Чи захоче Валерія зустрітися з нею? І чим завершиться найдраматичніше розслідування сезону?

Дізнайтеся просто зараз у повному 15 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

