У 14 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти зібралися в студії, щоб розібратися в заплутаній справі. 42-річна Оксана Левтерова вже два роки не може обійняти і поцілувати свого сина Давида, адже його викрала… рідна мати. У хлопчика рідкісне захворювання, і жінка впевнена, що з бабусею він пропаде. Але 63-річна Марія запевняє, що не викрадала онука, а рятувала його від жахливої матері. На чиєму боці правда? І хто насправді зруйнував стосунки між матір’ю та сином? Читайте у матеріалі.

Оксана Левтерова з Житомирщини попросила проєкт «Один за всіх» допомогти їй повернути сина. Її власна мати ― Марія Воронцова ― 2 роки тому викрала хлопчика зі спеціалізованої школи, де він проходив реабілітацію, і не хоче його повертати. Оксана боїться за Давида, адже в нього від народження рідкісне захворювання, через яке він страждає на цукровий діабет, має збільшені органи та проблеми з мовленням і координацією. Окрім хлопчика, у жінки ще двоє дітей ― дочки Вікторія та Яна.

У момент, коли Давида забрала бабуся, Оксана була на заробітках у Бердичеві. Вона стверджує, що коли прийшла до матері по сина, та жорстоко побила її. Жінка розповіла, що у них із Марією давно складні стосунки. За її словами, усе життя мати била її та ображала. Оксана зізналася, що тримає образу на неї ще з дитинства, відколи вона привела в дім вітчима-алкоголіка. Вона дуже боїться, що жінка битиме і Давида.

Сама Марія Воронцова також з’явилась у студії проєкту. Вона запевнила, що не викрадала Давида, а документи на дитину їй віддала сама Оксана.

Бабуся дуже стурбована станом усіх трьох дітей. Вона каже, що Давид не хоче повертатися до матері, і в розмові з психологом хлопчик… підтвердив це. Марія впевнена, що дочці потрібен не так Давид, як гроші, які за нього платить держава. Бабуся стверджує, що Оксана ― несумлінна мати. Замість турботи про дітей, вона весь свій час і кошти витрачає на коханого Ярослава, який на 10 років молодший за неї.

Марія розповіла, що з появою чоловіка Оксану ніби підмінили. Заради нього вона закинула виховання дітей і навіть пішла на злочин ― вкрала золото в жінки, у будинку якої працювала. Марія поділилася, що Ярослав неодноразово бив Давида і навіть намагався… зґвалтувати старшу дочку Вікторію.

Чоловік з’явився у студії «Один за всіх» і запевнив, що теща нахабно бреше. Він стверджує, що не бив Давида і не чіплявся до Вікторії. Щоб розставити всі крапки над «і» та підтвердити свої слова, Ярослав пройшов тест на поліграфі.

Хто ж він насправді: порядний чоловік, на якого звели наклеп, чи педофіл і тиран? Чи зможуть заради дітей помиритися Оксана та Марія? І з ким залишиться Давид?

Дізнайтеся просто зараз у повному 14 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

