У 13 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти розбиралися в сімейному конфлікті, свідками якого стала вся Україна. 14-річна Ангеліна фільмує свої сварки з матір’ю Любов’ю та публікує їх у соціальній мережі TikTok. Для жінки така слава обернулася справжньою ганьбою. Проте восьмикласниці все одно на страждання матері, адже вона відкрила неприємну правду про неї і хоче, щоб про це дізналися всі. Якими вчинками Любов змусила дочку дійти до такої крайності? І в чому полягає справжня причина появи відео: глибокий сімейний конфлікт чи гонитва за популярністю?

46-річна Любов Бойко з Одещини насилу стримує сльози. Її 14-річна донька Ангеліна мимоволі зробила жінку зіркою інтернету. У гонитві за переглядами восьмикласниця навмисно виводить матір із себе і знімає все це на телефон. У студії «Один за всіх» Любов розповіла, що вона вже не в змозі виховувати свою дочку. За її словами, Ангеліна геть не слухає її та хоче слави. Дочка мріє про багате життя, якого Любов не може їй дати. І без провокаційних відео Ангеліни життя жінки дуже складне: їй доводиться забезпечувати не лише себе й доньку, а й хворого на епілепсію чоловіка Василя. Ось уже 5 років Любові постійно доводиться дбати про нього ― годувати і навіть купати. Підтримки від дочки вона не має.

Проте з діями Любові не погоджується її подруга ― Оксана Муратова. Вона з’явилася в студії проєкту, щоб захистити Ангеліну.

Оксана не очікувала, що така мила жінка може так кричати на свою дитину і бити її. Вона переконана, що дочка просто боїться своєї матері. Гостя розповіла, що до 6 класу дівчинка була відмінницею і прикладом для інших, але потім зненацька почала пропускати уроки.

Любов поділилася, що кілька років тому її донька потрапила до поганої компанії. Виявилося, що Ангеліну вже кілька разів ледве не притягнули до відповідальності за вандальство та крадіжку. Крім того, якось, поки Любов не бачила, дочка взяла її документи та оформила на неї кредит.

Проте Ангеліна впевнена, що мама заслужила все це. У студії «Один за всіх» вона поділилася, що знімає її для того, щоб усі довкола зрозуміли, що вона не та, за кого себе видає.

Ангеліна розповіла, що її батько ― інвалід другої групи з 15 років, але донедавна в нього рідко траплялися напади епілепсії. Однак після того, як у матері з’явився коханець, стан чоловіка значно погіршився. Дівчинка розповіла, що років 6 тому Любов закрутила роман з Олександром і почала систематично приводити його додому. Ангеліна каже, що батько бачив усе і внаслідок цього зазнав серйозного психологічного потрясіння. Це підтверджує і мати Василя. Саме поведінку Любові дочка називає причиною того, що вона перестала вчитися і почала куштувати алкоголь. Ангеліна зізналася, що ненавидить коханця матері.

Сам Олександр також з’явився у студії «Один за всіх».

Що розповів чоловік? За що Ангеліна так ненавидить його? Які ще секрети цієї родини відкрилися в 13 випуску? І чи відбудеться у студії примирення матері й доньки?

Дізнайтеся просто зараз у повному 13 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

