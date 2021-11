У 12 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти зібралися в студії, щоб розібратися в заплутаній справі. Надія Пономаренко благає допомогти їй повернути двох дітей, яких у неї відібрав колишній чоловік Юрій. Вона впевнена, що він підкупив суддів завдяки своїм численним зв’язкам. Проте сам Юрій каже, що ніколи не поверне дітей колишній дружині, бо вона легковажна жінка і погана мати. На чиєму ж боці правда? Читайте в матеріалі.

У 12 випуску на проєкт «Один за всіх»-17 звернулася 39-річна Надія Пономаренко, яка зараз проживає в німецькому місті Шверін. Саме туди 6 років тому вона втекла з двома дітьми від колишнього чоловіка Юрія. Але відстань не завадила йому. Рік потому Юрій приїхав до Німеччини і забрав сина та дочку.

Уже п’ять років Надія намагається повернути своїх дітей ― 15-річного Данила та 10-річну Лізу. Старша донька Мирослава дивом залишилася з матір’ю.

У студії «Один за всіх» Надія розповіла про те, що їй довелося пережити. Вона поділилася, що у 2014 році у Мирослави виявили серйозні захворювання серця. Щоб зробити операцію доньці, вона змушена була виїхати до Німеччини. Оскільки під час спільного життя Юрій не раз проявляв домашнє насильство, Надії та дітям дозволили залишитися в країні в статусі біженців. У 2015 році пара офіційно розлучилася. Через рік колишній чоловік відсудив у Надії двох дітей і забрав їх з Німеччини. Він намагався забрати і Мирославу, але за 5 тисяч євро жінка змогла відкупитися від нього. Останньою краплею для Надії стало те, що Юрій вирішив віддати 10-річну Лізу на перевиховання в дагестанську родину і через три роки хоче видати її заміж.

Усе це заперечує колишня свекруха жінки ― Людмила Пономаренко. Вона вважає, що Надія зрадила її сина і покинула його у важкий період життя. Бабуся впевнена, що діти мають жити в Україні, та стверджує, що її син ніколи не бив колишньої невістки.

Сам Юрій також з’явився у студії проєкту. Чоловік запевняє, що не віддасть Надії дітей, і заперечує, що брав у неї гроші. Юрій розповів, що вимагав повернути лише ту суму, яку вона вкрала. Усі звинувачення у побиттях він також заперечує.

Проте колишні сусіди пари підтвердили, що Юрій не раз бив Надію. Знайома сім’ї Марина також поділилася, що чоловік бив і Надію, і свою наступну дружину Лейлу.

Журналістам проєкту вдалося зв’язатися з жінкою. Телефоном Лейла поділилася, що через побиття з боку Юрія вона втратила сина і тривалий час лежала в лікарні. Чи справді чоловік є тираном?

Найбільш хвилюючим моментом випуску стала зустріч дітей із матір’ю в студії «Один за всіх». Уперше за п’ять років Надія змогла обняти їх та поцілувати.

Як відреагували син і донька на зустріч із матір’ю? Чому вони не хочуть назад до Німеччини? Що ще Юрій розповів про колишню дружину? І хто з батьків насправді має право виховувати дітей?

Дізнайтеся просто зараз у повному 12 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

