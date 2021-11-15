В 12 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты собрались в студии, чтобы разобраться в запутанном деле. Надежда Пономаренко умоляет помочь ей вернуть двоих детей, которых у нее отобрал бывший муж Юрий. Она уверена, что он подкупил судей благодаря своим многочисленным связям. Но сам Юрий говорит, что никогда не вернет детей бывшей жене, потому что она легкомысленная женщина и плохая мать. На чьей же стороне правда? Читайте в материале.

В 12 выпуске на проект «Один за всіх» обратилась 39-летняя Надежда Пономаренко, которая в данный момент проживает в немецком городе Шверин. Именно туда 6 лет назад она сбежала с детьми от бывшего мужа Юрия. Но расстояние не помешало мужчине. Год спустя Юрий приехал в Германию и забрал сына и дочь.

Таким образом, уже пять лет Надежда пытается вернуть своих детей ― 15-летнего Даниила и 10-летнюю Лизу. Старшая дочь Мирослава чудом осталась с матерью.

В студии «Один за всіх» Надежда рассказала о том, что ей пришлось пережить. Она поделилась, что в 2014 году у Мирославы обнаружили серьезные заболевания сердца. Чтобы сделать операцию дочери, она вынуждена была уехать в Германию. Так как во время совместной жизни Юрий не раз проявлял домашнее насилие, Надежде и детям позволили остаться в стране в качестве беженцев. В 2015 году пара официально развелась. Год спустя бывший муж отсудил у Надежды двоих детей и забрал их из Германии. Он также пытался увезти и Мирославу, но за 5 тысяч евро женщина смогла откупиться от него. Последней каплей для Надежды стало то, что Юрий решил отдать 10-летнюю Лизу на перевоспитание в дагестанскую семью и через три года хочет выдать ее замуж.

Все это отрицает бывшая свекровь женщины ― Людмила Пономаренко. Она считает, что Надежда изменила ее сыну и бросила его в трудный период жизни. Бабушка уверена, что дети должны жить в Украине, и утверждает, что ее сын никогда не бил бывшую невестку.

Сам Юрий также появился в студии проекта. Мужчина уверяет, что не отдаст Надежде детей, и отрицает, что брал у нее деньги. Он рассказал, что требовал вернуть только ту сумму, которую она у него украла. Все обвинения в избиениях Юрий также отрицает.

Но бывшие соседи пары подтвердили, что он не раз бил Надежду. Знакомая семьи Марина также поделилась, что мужчина избивал и Надежду, и свою следующую жену Лейлу.

Журналистам проекта удалось связаться с женщиной. По телефону Лейла поделилась, что из-за избиений Юрия она потеряла сына и долго лежала в больнице. Действительно ли мужчина является тираном?

Самым волнительным моментом выпуска стала встреча детей с матерью в студии «Один за всіх». Впервые за пять лет Надежда смогла обнять их и поцеловать.

Как отреагировали сын и дочь на встречу с матерью? Почему они не хотят обратно в Германию? Что еще Юрий рассказал о бывшей жене? И кто из родителей на самом деле имеет право воспитывать детей?

Узнайте прямо сейчас в полном 12 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 12: кто на самом деле заслуживает воспитывать детей? 12 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 14.11.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 12 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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