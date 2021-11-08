В 11 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты собрались в студии, чтобы разобраться в скандальном деле. 15-летняя школьница Иванна вот уже год как состоит в отношениях с 27-летним Сергеем. Обеспокоенные родители чего только не делали, чтобы вырвать свою дочь из его рук, но Иванна не хочет ничего слышать. Какой защиты она ищет в Сергее? Кем он окажется на самом деле? И останется ли с ним Иванна после всего услышанного? Читайте в материале.

В 11 выпуске за помощью на проект «Один за всіх»-17 обратились Виталий и Наталья Трофимчуки из Ровенской области. Их дочь, 15-летняя Иванна, попала под влияние 27-летнего бандита Сергея по прозвищу Криминал. Девушка по уши влюбилась во взрослого мужчину и хочет родить от него ребенка. На что только не шли родители, чтобы спасти ее: отбирали телефон, закрывали под домашний арест, водили к психологу, увезли из села и даже обращались в полицию. Но все безуспешно. Иванна и дальше продолжает с ним отношения.

В студии проекта Виталий и Наталья рассказали, что избранника их дочери в селе называют Криминал. Он не раз угрожал им и настроил Иванну против них. Когда родители не приняли Сергея, девушка начала скрывать отношения с ним. Виталий и Наталья решили увезти ее к бабушке, но это только усугубило ситуацию. Иванна начала систематически сбегать к Сергею. Родители обращались и в полицию, но помощи так и не получили.

Сам Сергей также появился в студии «Один за всіх». Он утверждает, что любит Иванну и готов бороться за нее, а вот к родителям у него у самого есть претензии. Он уверяет, что девушка боится их. Сергей рассказал, что отец запрещал ей с ним общаться, забирал телефон и бил ее. Сама Иванна также подтвердила это и рассказала, что отец бил ее руками, палкой и даже угрожал плоскогубцами. Сергей уверяет, что вначале он не хотел встречаться с несовершеннолетней, но почувствовал в ней родственную душу. Он даже предложил девушке выйти за него замуж.

Иванна тоже пришла в студию проекта. Она говорит, что за спиной мужчины чувствует себя как за каменной стеной. Чтобы быть вместе с Сергеем, девушка даже готова написать заявление на отказ от родителей. Она рассказала, что держит на отца обиду за то, что он бил ее и долгое время отсутствовал в ее жизни. Иванна уверяет, что Сергей для нее опора и поддержка и что его прозвище ничуть ее не пугает.

Проект «Один за всіх» решил раз и навсегда разобраться в том, каким же человеком является Сергей. Для этого журналисты поговорили с друзьями и односельчанами мужчины. Правда шокировала всех в студии.

Староста села рассказала, что Сергей уже привлекался к криминальной ответственности за воровство и драку. Заявление на него писала и родная сестра за применение физического насилия в семье и агрессивное поведение. А вот друзья мужчины рассказали, что он постоянно хвастается интимными подробностями их жизни с Иванной. От услышанного отец девушки не смог сдержаться и кинулся с кулаками на Сергея. Разнять их смогла только охрана.

Чем закончится эта история? Привлекут ли к ответственности Сергея? Вернется ли Иванна к родителям? И произойдет ли примирение в семье Трофимчуков?

Узнайте в полном 11 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 11: чем окончится история любви школьницы и бандита? 11 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 07.11.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 11 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

Больше по теме: «Один за всіх»-17 выпуск 10: причастна ли к убийству Майи родная мать?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.