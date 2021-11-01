В 10 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты разбирались в подробностях страшного преступления. Отчим жестоко избил свою 10-летнюю падчерицу. Мужчина бил девочку кулаками, ремнем и даже железной ножкой от стула. Сердце Майи не выдержало этого и остановилось. Односельчане уверены, что кроме отчима к смерти девочки причастна и ее мать. Сама женщина все обвинения отрицает и говорит, что муж чуть и ее не отправил на тот свет. На чьей же стороне правда? И неужели Майя была не единственным ребенком, пострадавшим от избиений? Читайте в материале.

В начале октября на Закарпатье произошло жестокое убийство ребенка. Пьяный отчим Сергей Давыдов избил свою падчерицу, 10-летнюю Майю, отчего она умерла. Полиция задержала мужчину. Он не отрицает своей вины и готов понести наказание. Однако односельчане уверены, что в смерти девочки виновна и ее мать, 37-летняя Наталья Давыдова. Именно она никак не отреагировала на избиение дочери и спокойно пошла спать.

Односельчанки Кристина Деметер и Катерина Макарей обратились на проект «Один за всіх», чтобы привлечь к ответственности недобросовестную мать. Они рассказали, что боятся за остальных ее детей. Женщины поведали, что Сергей постоянно избивал Майю и она не раз убегала из-за этого из дому.

Когда биологический отец девочки узнал об этом, то обратился в социальную службу. Ее работники должны были прийти в дом семьи в понедельник. Именно это и послужило причиной жестокого избиения со стороны Сергея в субботу.

Кроме того, в студии проекта была раскрыта халатность службы по вопросам детей. Они вовремя не среагировали на вызов и, тем самым, не предотвратили гибель ребенка. Работник службы Ирина Гармасий оправдывается, что это было несчастное стечение обстоятельств.

Сама мать Наталья также пришла в студию проекта и рассказала, что до последнего защищала свою дочь. Она поведала о событиях того рокового дня. Сергей избил Майю из-за того, что она рассказала другим об издевательствах в семье. По словам женщины, она закрывала дочь от побоев. За это мужчина избил и ее. В результате Наталья получила сотрясение мозга. Она оправдывается, что не могла вызвать ни полицию, ни скорую помощь, потому что у нее не было телефона. Наталья поведала, что после избиений мужчина отправил Майю в комнату, а уже наутро девочку нашли мертвой.

Бабушка Майи Елена Гричак уверена, что и вторая ее внучка, 5-летняя Николетта, могла умереть. Она принесла в студию доказательства избиения девочки. Елена заверила, что никогда не простит бывшую невестку и считает ее виновной в том, что она не предотвратила смерть внучки.

То, что рассказала сама Николетта, потрясло экспертов в студии!

В чем призналась девочка? Причастна ли Наталья к убийству Майи? Избивала ли она своих детей? И привлекут ли к ответственности социальную службу?

Наталья согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Ответы полиграфолога расставили все точки над «і».

Узнайте развязку этой истории прямо сейчас в полном 10 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 10: причастна ли к убийству Майи родная мать? 10 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 31.10.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 10 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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