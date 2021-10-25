В 9 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты собрались в студии, чтобы разобраться в шокирующем деле. 15-летняя Светлана утверждает, что ее уже третий год подряд насилует родной брат Дмитрий. После громкого заявления девочку поместили в реабилитационный центр. Но семья Светланы не только не поддержала ее, а еще и обвинила во лжи. Почему родные верят Дмитрию? И кем он окажется на самом деле ― жертвой подлого обмана или жестоким насильником? Узнайте в материале.

Стелла Микитенко из Киевской области обратилась на проект «Один за всіх»-17, чтобы защитить свою крестницу и добиться правосудия. 15-летняя Светлана призналась, что ее уже третий год подряд насилует 27-летний брат Дмитрий. После таких заявлений школьницы органы опеки немедленно поместили ее в реабилитационный центр. Но старшего брата правоохранители не задержали и даже не вручили ему подозрение. Стелла рассказала, что со дня на день Светлана должна вернуться домой, но девочка в ужасе, потому что боится старшего брата и всю свою семью.

Светлана живет с бабушкой-опекуном, младшей сестрой Аней и братом Дмитрием, которого она обвинила в изнасиловании. Мать детей лишена родительских прав, с отцом они не общаются. Кроме крестной девочку не поддержал никто.

Бабушка детей Раиса Самолюк пришла в студию «Один за всіх»-17, чтобы защитить своего внука. Она считает, что Стелла вступила в сговор со своей крестницей. Причиной называет месть за то, Раиса не отдала Светлану под ее опеку.

Бабушка рассказала, что девочка растет неблагополучной ― постоянно врет и ворует у семьи. А кроме того, в столь юном возрасте уже спит с разными мужчинами, о чем знает все село. О своем внуке Раиса Самолюк говорит, что он хороший, спокойный парень, который не способен на такое. Поэтому бабушка уверена, что Светлана нагло врет и Дмитрий не мог с ней так поступить. В этом ее поддерживает и тетя девочки ― Оксана.

Сама Светлана больше всего боится вернуться домой, поэтому от безысходности согласилась рассказать все, что с ней происходило. В студии проекта девочка призналась, что брат начал ее развращать в 9 или 10 лет, а жертвой изнасилования она стала, когда ей было 12. И это происходило… на глазах у младшей сестры Ани. Светлана призналась, что брат неоднократно бил ее. Она поведала ужасающие подробности систематических изнасилований со стороны Дмитрия, которые продолжались целых 3 года. А кроме того, рассказала, что ее двоюродные сестры видели это. И одна из них, Виктория, также стала жертвой совращения, когда ей было всего 9 лет. Рассказ Светланы шокировал экспертов проекта.

Дмитрий захотел ответить на все обвинения и доказать, что он никакой не насильник, поэтому лично приехал в студию проекта «Один за всіх». Парень рассказал, что у него действительно были половые отношения со Светланой. Но он уверяет, что они начались год назад и по инициативе самой девочки, которая длительное время приставала к нему. Дмитрий рассказал, что неоднократно давал Светлане деньги за секс. А кроме того признался, что у него были половые отношения и со… своей старшей сестрой Марией. На тот момент ему было 10 лет, а ей 12.

Дмитрий согласился пройти проверку полиграфом, которая расставит все точки над «і». На чьей же стороне правда? На самом ли деле Светлана соблазнила своего брата? Развращал ли Дмитрий младших сестер? И привлекут ли парня к ответственности?

Узнайте правду прямо сейчас в полном 9 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 9: является ли брат Светланы насильником? 9 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 24.10.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 9 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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