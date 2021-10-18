В 8 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты выясняли, куда пропала 35-летняя многодетная мать Валентина Петюр. 6 лет назад она просто вышла из дома и не вернулась. Семья пропавшей обращалась в полицию, сама проводила поиски, но все попытки были тщетны. Близкие уже почти похоронили надежду найти Валентину, как вдруг ее сестра Дарья получила звонок. Женский голос сказал ей, что Валентина жива и у нее есть 2-летняя дочь. Удастся ли проекту «Один за всіх»-17 расследовать исчезновение женщины и спасти ее?

33-летняя Дарья Мельник из Днепропетровской области обратилась на проект «Один за всіх»-17, чтобы найти свою пропавшую сестру. Шесть лет назад 29-летняя Валентина Петюр из Первомайска поехала в гости к куме и больше не вернулась. Дома у женщины остались трое детей. Дарья не понимает, как Валентина могла бросить их. Сестра предполагает, что женщина могла уехала жить к другому мужчине. Семья провела собственное расследование, но следы Валентины оборвались в Фастове. Кроме того, оказалось, что до исчезновения женщина искала своих биологических родителей. Дарья возмущена тем, что Валентина так пренебрегла всем, что ей дали мама и отец. В студии проекта женщина поведала шокирующие факты о своей сестре. Оказалось, что трое детей Валентины жили в полнейшей антисанитарии. Именно Дарья постоянно помогала делать ремонты, чтобы улучшить их условия жизни. Сейчас она заменяет детям мать.

На почту проекта «Один за всіх»-17 пришло видео, в котором очень похожая на Валентину женщина просит помощи, чтобы спастись из плена. Она живет в Киеве, но называет себя совсем другим именем.

Женщина пришла в студию проекта «Один за всіх». Дарья узнала в ней свою исчезнувшую сестру. Но Валентина уверена, что она приемная дочь, и называет себя Амине Аванесян. Женщина рассказала, что нашла своих биологических родителей и где она так долго пропадала.

Валентина поделилась, что в 2015 году у нее обнаружили рак. Поэтому она поехала в Киев, чтобы сделать анализы и провериться, но так почему-то этого и не сделала. Там нашла работу и осталась жить. Позже Валентина переехала в Ровно, где ее задержала миграционная служба, потому что она назвала фамилию своего якобы биологического отца. Документов при себе у нее не было. Там она и познакомилась с мужчиной по имени Георгий, который приехал из Грузии. От него Валентина родила девочку. Она утверждает, что мужчина вместе со своим братом бьет ее и удерживает силой. Женщина уверяет, что они хотят отобрать у нее ребенка и уехать с ним в Грузию.

Шокирующую правду открыл сам гражданский муж Валентины ― Георгий Панарин. Мужчина возражает, что удерживает ее в плену. Говорит, что она никудышная мать и из-за нее он не может дать ребенку достойное будущее. Георгий утверждает, что всегда старался ради дочки, поэтому и не расходился с Валентиной. По его словам, гражданская жена постоянно просила у него деньги и сутками лежала в кровати, пока он присматривал за ребенком. Вместе с братом они предоставили доказательства этому.

На это Валентина ответила, что лежала и не могла встать после того, как мужчина избивал ее. В подтверждение она показала синяки после побоев Георгия.

Так на чьей же стороне правда? Действительно ли Георгий систематически избивал женщину? Состоится ли примирение двух сестер? И вернется ли горе-мама к своим детям?

Узнайте прямо сейчас в полном 8 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 8: чем окончатся поиски пропавшей сестры 8 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 17.10.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 8 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

Больше по теме: «Один за всіх»-17 выпуск 7: получит ли бабушка опеку над детьми?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.