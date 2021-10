У 8 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти з’ясовували, куди зникла 35-річна багатодітна мати Валентина Петюр. 6 років тому вона просто вийшла з дому і не повернулася. Сім’я зниклої зверталася в поліцію, сама проводила пошуки, але всі спроби були марними. Близькі вже майже поховали надію знайти Валентину, як раптом її сестра Дар’я отримала дзвінок. Жіночий голос сказав їй, що Валентина жива і в неї є 2-річна донька. Чи вдасться проєкту «Один за всіх»-17 розслідувати зникнення жінки і врятувати її?

33-річна Дар’я Мельник з Дніпропетровщини звернулася на проєкт «Один за всіх»-17, щоб знайти свою зниклу сестру. Шість років тому 29-річна Валентина Петюр із Первомайська поїхала в гості до куми і більше не повернулася. Удома в жінки залишилися троє дітей. Дар’я не розуміє, як Валентина могла покинути їх. Сестра думає, що жінка могла поїхала жити до іншого чоловіка. Сім’я провела власне розслідування, але сліди Валентини обірвалися у Фастові. Крім того, виявилося, що до зникнення жінка шукала своїх біологічних батьків. Дар’я обурена тим, що Валентина так знехтувала всім, що їй дали мама і батько. У студії проєкту жінка розповіла приголомшливі факти про свою сестру. Виявилося, що троє дітей Валентини жили в цілковитій антисанітарії. Саме Дар’я постійно допомагала робити ремонти, щоб поліпшити їхні умови життя. Зараз вона замінює дітям матір.

На пошту проєкту «Один за всіх»-17 надійшло відео, в якому дуже схожа на Валентину жінка просить допомоги, щоб урятуватися з полону. Вона живе в Києві, але називає себе зовсім іншим іменем.

Жінка прийшла до студії проєкту «Один за всіх». Дар’я впізнала в ній свою зниклу сестру. Однак Валентина впевнена, що вона прийомна дочка, і називає себе Аміне Аванесян. Жінка розповіла, що знайшла своїх біологічних батьків і де вона так довго була.

Валентина поділилася, що у 2015 році у неї виявили рак. Тому вона поїхала до Києва, щоб зробити аналізи і перевіритися, але так чомусь цього і не зробила. Там вона знайшла роботу і залишилася жити. Пізніше Валентина переїхала до Рівного, де її затримала міграційна служба, бо вона назвала прізвище свого нібито біологічного батька. Документів при собі у неї не було. Там вона і познайомилася з чоловіком на ім’я Георгій, котрий приїхав з Грузії. Від нього Валентина народила дівчинку. Вона стверджує, що чоловік разом зі своїм братом б’є її і утримує силою. Жінка запевняє, що вони хочуть відібрати в неї дитину і поїхати з нею до Грузії.

Приголомшливу правду відкрив сам цивільний чоловік Валентини ― Георгій Панарін. Він заперечує, що утримує її в полоні. Каже, що вона нікудишня мати і через неї він не може дати дитині гідне майбутнє. Георгій стверджує, що завжди старався заради дочки, тому й не розходився з Валентиною. За його словами, цивільна дружина постійно просила в нього гроші і цілодобово лежала в ліжку, поки він доглядав за дитиною. Разом зі своїм братом вони надали докази цього.

На це Валентина відповіла, що лежала і не могла встати після того, як чоловік бив її. На підтвердження вона показала синці після побоїв Георгія.

Так на чиєму ж боці правда? Чи справді Георгій систематично бив жінку? Чи відбудеться примирення двох сестер? І чи повернеться горе-мати до своїх дітей?

Дізнайтеся просто зараз у повному 8 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 7: чи отримає бабуся опіку над дітьми?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.