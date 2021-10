У 7 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти зберуться в студії, щоб з’ясувати, з ким мають залишитися 6-річна Поліна і 3-річний Микита. Бабуся дітей Ольга стверджує, що з батьками вони живуть у жахливих умовах, і тому хоче врятувати їх. А ось мама і вітчим вважають дії Ольги підлою провокацією і впевнені, що вона хоче забрати дітей тільки заради грошей. На чиєму ж боці правда, з’ясовували у студії проєкту «Один за всіх»-17.

53-річна Ольга Юрпольська з Черкащини звернулася на проєкт «Один за всіх», щоб урятувати своїх онуків. 4 місяці тому їй уже вдалося забрати 6-річну Полінку від батьків, але з ними все ще залишається 3-річний Микитка. Ольга каже, що батьки виховують дітей у нелюдських умовах. У будинку постійно безлад, розкидане сміття, а самі малюки недоглянуті. У Полінки були виявлені попрілості від памперсів і воші. Коли соціальна служба побачила це, то дозволили бабусі на якийсь час забрати дитину. Після цього Ольга подала в суд на рідну дочку, щоб позбавити її батьківських прав.

Полінці постійно потрібен догляд і консультації лікарів, адже в неї є затримка розвитку і мовлення, крім того вона погано ходить. Горе-мама з цим не справляється. Ба більше, після розлучення з першим чоловіком вона постійно просила Ольгу посидіти з дівчинкою.

Микита ― син від другого чоловіка Володимира Лісанова. Він також прийшов до студії «Один за всіх». Чоловік упевнений, що Ольга хоче забрати дітей тільки для того, щоб отримати за них гроші, а потім віддати в інтернат.

Ольга розповіла, що Володимир не раз бив її дочку Оксану. Як виявилося, за це він уже притягувався до відповідальності. Одного разу він побив Оксану настільки, що вона отримала струс мозку.

Син Ольги Денис підтвердив, що Володимир бив не тільки Оксану, а й Поліну, і він бачив це на власні очі.

До студії прийшла і сама мати дітей. Оксана переконана, що Ольга відібрала в неї дитину і цим зіпсувала їй життя. З усіма звинуваченнями на свою адресу жінка зовсім не згодна.

Однак слова бабусі підтвердили і староста села, і хрещена Поліни ― Валентина. Остання розповіла, що Оксана іноді не годувала дитину, не змінювала їй памперси і навіть могла вдарити.

Та несподівано у студії спливло ще одне жахливе зізнання. Оксана розповіла, що її мати теж не ідеальна, адже коли дівчині було всього 12 років, її зґвалтував рідний батько. Оксана впевнена, що Ольга знала про це.

Чим закінчиться ця заплутана історія? Чи справді Ольга знала про зґвалтування своєї доньки і мовчала? Чи били батьки Поліну і Микиту? І хто ж отримає опіку над дітьми?

Дізнайтеся просто зараз у повному 7 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

