В 7 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты соберуться в студии, чтобы выяснить, с кем должны остаться 6-летняя Полина и 3-летний Никита. Бабушка детей Ольга утверждает, что с родителями они живут в ужасных условиях, и поэтому хочет спасти их. А вот мама и отчим считают действия Ольги подлой провокацией и уверены, что она хочет забрать детей только ради денег. На чьей же стороне правда, выясняли в студии проекта «Один за всіх»-17.

53-летняя Ольга Юрпольская из Черкасской области обратилась на проект «Один за всіх», чтобы спасти своих внуков. 4 месяца назад ей уже удалось забрать 6-летнюю Полинку от родителей, но с ними все еще остается 3-летний Никитка. Ольга говорит, что родители растят детей в нечеловеческих условиях. В доме постоянно беспорядок, разбросан мусор, а сами малыши не ухожены. У Полинки были обнаружены опрелости от памперсов и вши. Когда социальная служба увидела это, то позволили бабушке на какое-то время забрать ребенка. После этого Ольга подала в суд на родную дочь, чтобы лишить ее родительских прав.

Полинке постоянно нужен уход и консультации врачей, ведь у нее есть задержка в развитии и речи, кроме того она плохо ходит. Горе-мама с этим не справляется. Более того, после развода с первым мужем она постоянно просила Ольгу посидеть с девочкой.

Никита ― сын от второго мужа Владимира Лисанова. Мужчина также пришел в студию «Один за всіх». Он уверен, что Ольга хочет забрать детей только для того, чтобы получить за них деньги, а позже отдать в интернат.

Ольга рассказала, что Владимир не раз бил ее дочь Оксану. Как оказалось, за это он уже привлекался к ответственности. Однажды он избил Оксану настолько, что она получила сотрясение мозга.

Сын Ольги Денис подтвердил, что Владимир бил не только Оксану, но и Полину, и он видел это своими глазами.

В студию пришла и сама мать детей. Оксана убеждена, что Ольга отобрала у нее ребенка и этим испортила ей жизнь. Со всеми обвинениями в свой адрес женщина совершенно не согласна.

Однако слова бабушки подтвердили и староста села, и крестная Полины ― Валентина. Последняя рассказала, что Оксана иногда не кормила дочь, не меняла ей памперсы и даже могла ударить.

Но неожиданно в студии всплыло еще одно ужасающее признание. Оксана рассказала, что ее мать тоже не идеальна, ведь когда девушке было всего 12 лет, ее изнасиловал родной отец. Оксана уверена, что Ольга знала об этом.

Чем закончится эта запутанная история? На самом ли деле Ольга знала об изнасиловании своей дочери и молчала? Избивали ли родители Полину и Никиту? И кто же получит опеку над детьми?

Узнайте прямо сейчас в полном 7 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 7: получит ли бабушка опеку над детьми? 7 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 10.10.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 7 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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