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«Один за всіх»-17 выпуск 6: неужели мужчина изнасиловал собственную падчерицу?

04.10.2021

В 6 выпуске на проект «Один за всіх»-17 за помощью обратилась Мария Тимкалюк из Одесской области. Ее сына Виталия вот уже полгода держат в СИЗО за изнасилование 11-летней падчерицы. Мать провела собственное расследование и нашла доказательства его невиновности. Она уверена, что таким способом бывшая жена, 39-летняя Ирина, решила отомстить Виталию за развод. По словам Марии, ее невестка не смогла пережить того, что парень ушел от нее, и поэтому подговорила дочь обвинить отчима в страшном преступлении. Кто же прав в этой истории и какие доказательства невиновности сына предоставит Мария ― читайте в материале.

один за всіх

Мария Тимкалюк просит помочь ее сыну Виталию. 28-летний мужчина находится в СИЗО за изнасилование своей падчерицы Эвелины. Туда его засадила бывшая жена, старшая за него на 11 лет Ирина Василевич. Мария утверждает, что ее бывшая невестка постоянно транжирила деньги Виталия и из-за этого он бросил ее. По словам женщины, в день вероятного преступления ее сын был на работе и имеет железное алиби. Коллеги Виталия это также подтверждают. Друг мужчины Владимир уверен, что обвинения основываются только на словах Ирины и все доказательства указывают на его невиновность.

Не только мать Виталия и его друг верят в это. Практически все село уверено, что Ирина обманывает. О ней уже давно ходит слава лгуньи. Односельчане уверяют, что за подобное преступление она 5 лет назад чуть не засадила другого бывшего мужа.

Но бабушка Эвелины отрицает все слухи. Она утверждает, что видела преступление своими глазами. В студии она рассказала подробности того дня. Женщина говорит, что после изнасилования девочки Виталий угрожал ей, что расстреляет всю семью, если она кому-то скажет, и ударил ее по лицу.

один за всіх

Односельчанка Светлана также уверяет, что мужчину в селе все боятся, потому что он избивал и грабил людей. 

Избивал он и Ирину. Женщина сама подтвердила это в студии проекта. Говорит, что боится Виталия, и если мужчину освободят, ей придется с детьми бежать из села. В студии она поведала ужасные подробности этого преступления. Ирина утверждает, что мать Виталия знала о развращении все это время и молчала. Говорит, что Виталий угрожал ей расправой и подкупил полицию. По ее словам, он развращал девочку не один год и за это покупал ей то, что она хотела.

один за всіх

Шокирующее признание 11-летней Эвелины заставит всех в студии ужаснуться. Кто же лжет, Ирина или Мария? И на чьей стороне правда? Проверка полиграфом расставит все точки над «і».

Узнайте прямо сейчас развязку этой скандальной истории в полном 6 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 6: неужели мужчина изнасиловал собственную падчерицу?

6 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 03.10.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 6 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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