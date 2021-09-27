«Один за всіх»-17 выпуск 5: кто виновен в смерти миллионера?

В 5 выпуске проекта «Один за всіх»-17 открылись шокирующие подробности смерти 45-летнего миллионера Александра Неклесы. Cын Артем уверен, что до самоубийства отца довела его мать Оксана. Женщину такие заявления ранят, ведь она не сомневается, что причиной смерти бывшего мужа и обвинений со стороны сына является любовница погибшего Вероника. Она сразу после похорон переехала жить в дом Александра, захватила бизнес и настроила Артема против матери. Кто же виноват в этой истории? Причастны ли бывшая жена или любовница к смерти миллионера? И почему Артем хочет лишить свою мать родительских прав? Читайте в материале.

14-летнего Артема Неклесу с Днепропетровской области постигло ужасное горе. Мальчик нашел своего отца повешенным. Более того, в его смерти он обвиняет не кого-либо, а родную маму и утверждает, что именно она довела отца до самоубийства. 43-летняя Оксана Неклеса убеждена, что смерть бывшего мужа и заявления сына ― это ни что иное, как происки любовницы погибшего ― Вероники Коваль. Она не сомневается, что 14-летний ребенок не может самостоятельно требовать лишения родительских прав. Бывшая жена утверждает, что именно Вероника причастна к смерти Александра, ведь ей нужны только его деньги. Кроме того, Оксана говорит, что развелась с мужчиной, потому что он бил ее и насиловал.

Ответить на обвинения женщины в студию проекта «Один за всіх» пришла сама Вероника. Она уверена, что Оксана довела бывшего мужа до самоубийства, чтобы завладеть его имуществом. Кроме того, девушка утверждает, что они с Артемом стали настоящими друзьями и это было его желание ― лишить мать родительских прав, так как она совершенно о нем не заботилась.

Эти слова подтверждает и кума Александра. Она уверяет, что старший сын Павел и Артем жили с отцом, а мать о детях не беспокоилась.

Точку в этой истории решил поставить сам Артем. Психологу он рассказал, что мать не проводила с ним времени, а отец никогда не бил ни ее, ни их с братом. Артем уверен, что именно мать виновата в самоубийстве отца. По его словам, за неделю до трагедии она приезжала и после этого мужчина начал сходить с ума и говорить, что повесится.

В студию пришел и старший сын Павел. Он уверяет, что последним желанием отца было, чтобы дети жили вместе с матерью. Парень подтвердил, что отец сильно бил и их с братом, и маму.

На чьей же стороне правда? Была ли гибель Александра по его воле? Что хотел сказать мужчина перед смертью? И наладятся ли отношения Артема с матерью?

Узнайте прямо сейчас развязку этой трагической истории в полном 5 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 5: кто виновен в смерти миллионера? 5 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 26.09.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 5 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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