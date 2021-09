«Один за всіх»-17 випуск 5: хто винен у смерті мільйонера?

У 5 випуску проєкту «Один за всіх»-17 відкрилися приголомшливі подробиці смерті 45-річного мільйонера Олександра Неклеси. Син Артем упевнений, що до самогубства батька довела його мати Оксана. Жінку такі заяви ранять, адже вона не сумнівається, що причиною смерті колишнього чоловіка і звинувачень з боку сина є коханка загиблого Вероніка. Вона відразу після похорону переїхала жити в будинок Олександра, захопила бізнес і налаштувала Артема проти матері. Хто ж винен у цій історії? Чи причетні колишня дружина або коханка до смерті мільйонера? І чому Артем хоче позбавити свою матір батьківських прав? Читайте в матеріалі.

14-річного Артема Неклесу з Дніпропетровської області спіткало жахливе горе. Хлопчик знайшов свого батька повішеним. Ба більше, у його смерті він звинувачує не кого-небудь, а рідну маму і стверджує, що саме вона довела батька до самогубства. 43-річна Оксана Неклеса переконана, що смерть колишнього чоловіка і заяви сина ― це ні що інше, як підступи коханки загиблого ― Вероніки Коваль. Вона не сумнівається, що 14-річна дитина не може самостійно вимагати позбавлення батьківських прав. Колишня дружина стверджує, що саме Вероніка причетна до смерті Олександра, адже їй потрібні тільки його гроші. Крім того, Оксана каже, що розлучилася з чоловіком, тому що він бив її і ґвалтував.

Відповісти на звинувачення жінки в студію проєкту «Один за всіх» прийшла сама Вероніка. Вона впевнена, що Оксана довела колишнього чоловіка до самогубства, щоб заволодіти його майном. Крім того, дівчина стверджує, що вони з Артемом стали справжніми друзями і це було його бажання ― позбавити матір батьківських прав, оскільки вона зовсім про нього не дбала.

Ці слова підтверджує і кума Олександра. Вона запевняє, що старший син Павло і Артем жили з батьком, а мати про дітей не піклувалася.

Крапку в цій історії вирішив поставити сам Артем. Психологу він розповів, що мати не проводила з ним часу, а батько ніколи не бив ні її, ні їх із братом. Артем упевнений, що саме мати винна в самогубстві батька. Каже, що за тиждень до трагедії вона приїжджала і після цього чоловік почав сходити з розуму і говорити, що повіситься.

До студії завітав і старший син Павло. Він запевняє, що останнім бажанням батька було, щоб діти жили разом з матір’ю. Хлопець підтвердив, що батько сильно бив і їх з братом, і маму.

На чиєму ж боці правда? Чи була загибель Олександра по його волі? Що хотів сказати чоловік перед смертю? І чи налагодяться стосунки Артема з матір’ю?

Дізнайтеся просто зараз розв’язку цієї трагічної історії в повному 5 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

