«Один за всіх»-17 випуск 4: чи винувата донька у смерті матері?

4 випуск програми «Один за всіх»-17 приголомшив усю країну. Багатодітна мати була знайдена вбитою у дворі власного будинку. До студії прийшли двоє дітей жінки, які звинувачують у злочині свою молодшу сестру. Дівчина, у свою чергу, провину заперечує і запевняє, що про смерть матері знав інший член сім’ї. Деталі заплутаного злочину ― далі.

Село Велика Бугаївка сколихнув жахливий злочин. Після трьох днів пошуків 56-річна Ольга Ющенко була знайдена закопаною в теплиці власного двору. Її руки і ноги були зв’язані скотчем, а на голову був надітий сміттєвий пакет. Діти жертви, Віта і Олег Ющенки, у вбивстві звинувачують свою зведену сестру ― 18-річну Ольгу. За словами сина вбитої, під час пошуків матері дівчина поводилася підозріло і помітно нервувала при наближенні до тієї самої теплиці. Сусіди жертви в скоєному також підозрюють молодшу дочку.

У студії з’являться і знайомі Ольги, які її прихистили. Вони вірять у невинуватість дівчини. Стверджують, що вона дуже переживала через смерть матері і навіть хотіла накласти на себе руки.

Більше на тему: У 3 випуску «Один за всіх»-17 з’ясували, чи розбещував батько власну дитину

Діти загиблої не вірять у це. За їхніми словами, Ольга не раз погрожувала матері і навіть застосовувала до неї силу. Жорстокість доньки підтвердив і її батько Юрій. Він стверджує, що неодноразово ставав жертвою її люті.

Крапку в цій історії поставить сама Ольга Гончаренко. Дівчина стверджує, що смерть матері ― це нещасний випадок унаслідок сварки, і зізнається, що саме батько порадив їй закопати тіло жінки.

Хто ж винен у смерті Ольги Ющенко? Чи правда, що жінка померла через нещасний випадок, або все ж це було сплановане вбивство? Які ще секрети сім’ї розкриються в студії?

Дізнайтеся, чим закінчиться розслідування в 4 випуску проєкту «Один за всіх»-17, просто зараз.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.