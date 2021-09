3 випуск проєкту «Один за всіх»-17 приголомшив кожного. Про страшний злочин повідомила неповнолітня Олександра, яка стала жертвою насильства. А ґвалтівником вона назвала власного батька. Щоб розібратися в цій складній та заплутаній історії, за розслідування взялася команда проєкту «Один за всіх».

12-річна Саша з Житомирщини звинувачує у страшному злочині рідного батька! Начебто він пів року вчиняв наругу над нею. Останнього разу 7-класниця вже не витримала і все розповіла старшій сестрі Лілі, яка мешкає окремо і виховує двох власних дітей.

Коли Саша розказала, що з нею творить рідний батько, старша сестра ледве не зомліла. Така моторошна новина миттю облетіла багатодітну родину. На порятунок дівчинки одразу кинулися двоє старших братів і сестри, які вже давно не проживають з батьками і мають власні сім’ї.

Та ґвалт, який підняли на все село старші брати і сестри, тільки розлютив Сергія — батька Саші. Крім того, що він постійно бив її, наводив страх, одного дня на очах у малолітньої дитини нелюд зарізав її улюбленого пса. Ба більше, додав, що це саме може чекати і на неї.

Сам Сергій шокований тим, якого монстра в очах людей з нього зробили нерідні діти:

Щоб установити істину, Сергій пройшов перевірку на детекторі брехні. З’ясувалося, що батько не розбещував доньки, а всі звинувачення з боку Саші — це вигадка. Метою наклепу стало бажання позбутися тирана, який бив саму Сашу та її маму Світлану.

Світлана дала обіцянку, що піде від ката. Проте вже після програми повернулася до чоловіка. Це неабияк розсердило середню доньку Лілю. Дівчина пішла до соціальної служби і подала клопотання про позбавлення її мами прав на виховання молодшої доньки.

