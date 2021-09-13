3 выпуск проекта «Один за всіх»-17 шокировал каждого. О страшном преступлении сообщила несовершеннолетняя Александра, которая стала жертвой насилия. А насильником назвала собственного отца. Чтобы разобраться в этой сложной и запутанной истории, за расследование взялась команда проекта «Один за всіх».

12-летняя Саша с Житомирщины обвиняет в страшном преступлении родного отца! Якобы он полгода совершал насилие над ней. В последний раз 7-классница уже не выдержала и все рассказала старшей сестре Лиле, которая живет отдельно и воспитывает двух собственных детей.

Когда Саша рассказала, что с ней творит родной отец, старшая сестра чуть не упала в обморок. Такая жуткая новость мигом облетела многодетную семью. На спасение Сашеньки сразу бросились двое старших братьев и сестры, которые уже давно не проживают с родителями и имеют свои семьи.

Больше по теме: «Один за всіх»-17 выпуск 2: отчим пытал и убивал детей, пока мать была на телефонной связи

Но шум, который подняли на все село старшие братья и сестры, только разозлил Сергея — отца Саши. Кроме того, что он постоянно бил ее, наводил страх, однажды на глазах у малолетнего ребенка изверг зарезал ее любимого пса. Ко всему прочему добавил, что то же самое может ожидать и ее.

Сам Сергей шокирован тем, какого монстра в глазах людей из него сделали неродные дети:

«Это все подлая ложь, я бы сам руки-ноги переломал насильнику своей единственной дочери. Для меня нет никого роднее в мире. Посмотрите на эти натруженные руки, я ради нее с утра до ночи работаю. А неродные дети давно на меня зуб имеют, я не даю им маму обдирать как липку и отнимать у нее деньги. Вот и решили с дороги меня убрать. Это они запугали Сашу, чтобы она такое на меня сказала», — выдвигает свою версию Сергей.

Чтобы установить истину, Сергей прошел детектор лжи. Выяснилось, что отец не развращал дочь. А все обвинения со стороны Саши — это выдумка. Целью клеветы стало желание избавиться от тирана, который бил саму Сашу и ее маму Светлану.

Светлана дала обещание, что уйдет от изверга. Однако уже после программы вернулась к мужу. Это очень рассердило среднюю дочь Лилю. Девушка пошла в социальную службу и подняла вопрос о лишении ее мамы прав на воспитание младшей дочери.

Video: В 3 выпуске «Один за всіх»-17 выяснили, развращал ли отец собственного ребенка 3 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 12.09.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 3 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

Больше по теме: «Один за всіх»-17 выпуск 1: Кто на самом деле является убийцей 14-летнего мальчика

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ