Премьера 17 сезона проекта «Один за всіх» началась с резонансной программы. В 1 выпуске команда во главе с ведущим Сергеем Костырой устанавливала истину в шокирующей истории, от которой стынет кровь. Больше о 1 выпуске 17 сезона «Один за всіх» от 29 августа — читайте в материале.

Ольга Шульга, мама 14-летнего Данила с Житомирщины, горько оплакивает смерть сына и не может прийти в себя от болезненной потери. Месяц назад парень ушел из дома, а наутро не вернулся. Даню искали всем районом. И уже через сутки местные подростки в заброшенном здании нашли изуродованное тело парня без признаков жизни и сразу вызвали полицию.

Полицейские и подростки едва не потеряли сознание, когда достали из-под кирпичей тело школьника. На нем не было живого места: горло перерезано, руки связаны скотчем, все туловище покрывали огромные порезы, а в области сердца была колотая рана. Вся страна уже месяц шокирована тем, что в такой хладнокровной расправе над Даней подозревают его 15-летнюю одноклассницу Катю.

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Девушка сейчас в СИЗО. И ее мать потрясена такими громкими обвинениями. Лариса Иванченко не верит в то, что ее дочь могла так жестоко поиздеваться над одноклассником. Она убеждена: девочку подставили, а к смерти Дани причастен совершенно другой человек. В студии проекта «Один за всіх» женщина убеждала, что подозревает в убийстве Николая, который точно знал, где искать тело.

Команда «Один за всіх» провела собственное расследование и разыскала парня, на которого указывают родственники подозреваемой девочки. Мол, он в тот страшный вечер звонил Кате с просьбой спрятать тело.

Журналисты взяли данные у мобильного оператора Николая. Звонков Екатерине не было. Более того, команда получила запись признания Кати. Девушка рассказала, что убила Даню. Причин было несколько: ревность, обида на исключительно сексуальный интерес к ней, а также изнасилование ― будто Даня в мае ее изнасиловал, и она долго вынашивала обиду.

Подробности убийства шокировали. Катя и Даня часто встречались на заброшенной стройке, где вступали в половой контакт. И однажды девушка предложила сыграть в ролевые игры, связала Дане руки и ноги, достала канцелярский нож и убила его.

Если вина 15-летней Кати будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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