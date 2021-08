Прем’єра 17 сезону проєкту «Один за всіх» розпочалася з резонансної програми. У 1 випуску команда на чолі з ведучим Сергієм Костирою встановлювала істину в моторошній історії. Більше про 1 випуск 17 сезону «Один за всіх» від 29 серпня — читайте в матеріалі.

Ольга Шульга, мама 14-річного Данила з Житомирщини, гірко оплакує смерть сина і не може отямитися від болючої втрати. Місяць тому хлопець пішов з дому, а на ранок не повернувся. Даню шукали всім районом. І вже через добу місцеві підлітки у покинутій будівлі знайшли понівечене тіло без ознак життя й одразу викликали поліцію.

Поліцейські та підлітки ледь не зомліли, коли дістали з-під цегли тіло школяра. На ньому не було живого місця: горло перерізане, руки зв’язані скотчем, увесь тулуб вкривали величезні порізи, а в області серця була колота рана. Вся країна вже місяць шокована тим, що в такій холоднокровній розправі над Данею підозрюють його 15-річну однокласницю Катю.

Дівчина наразі в СІЗО. Та її мати приголомшена такими гучними звинуваченнями. Лариса Іванченко не вірить у те, що її донька могла так жорстоко познущатися з однокласника. Вона переконана: дівчину підставили, а до смерті Дані причетна геть інша людина. У студії проєкту «Один за всіх» жінка переконувала, що підозрює у вбивстві Миколу, який точно знав, де шукати тіло.

Команда «Один за всіх» провела власне розслідування і розшукала хлопця, на якого вказують родичі підозрюваної дівчини. Мовляв, він того страшного вечора телефонував Каті з проханням заховати тіло.

Тож журналісти взяли дані від мобільного оператора Миколи. Дзвінків Катерині не було. Ба більше, команда отримала запис зізнання Каті. Дівчина розповіла, що вбила Даню. Причин було кілька: ревнощі, образа за суто сексуальний інтерес до неї, а також зґвалтування ― нібито Даня у травні поглумився над нею, тож вона довго виношувала образу.

Подробиці вбивства шокували. Катя і Даня часто зустрічалися у покинутій недобудові, де вступали у статевий контакт. І одного дня дівчина запропонувала зіграти в рольові ігри, зв’язала Данилові руки й ноги, дістала канцелярський ніж і вбила його.

Якщо провина 15-річної Каті буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

