Шокирующий 2 выпуск программы «Один за всіх»-17 всколыхнул всю страну. Команда проекта пыталась выяснить, причастна ли мать к убийству и пыткам собственных детей. Страшная трагедия произошла в селе под Кривым Рогом. Отчим пытал 7-летнюю девочку, а 2-летнего мальчика изрезал ножом. Но самое страшное, что все это время их мать была на связи с извергом.

Нечеловеческая жестокость в Днепропетровской области всколыхнула всю страну. В селе Девладово под Кривым Рогом отчим взял в заложники двух детей. Изверг тайно проник в дом бывшей жены и в течение двух часов издевался над малышами. Связывал руки и ноги скотчем, безжалостно бил, а 2-летнего пасынка Мишу порезал ножом! 7-летняя Вика вырвалась из кровавого ада и чудом смогла убежать.

Увидев перепуганную внучку, бабушка сразу вызвала скорую и полицию. Мишу госпитализировали в критическом состоянии. После нанесенных травм на второй день у мальчика отмер мозг, а на четвертый — детское сердце остановилось.

Но не все в селе жалеют мать. В студию приехала близкая подруга семьи Анна Чемерис, которая убеждена, что вслед за отчимом в СИЗО должна отправиться и 27-летняя Марина. Ведь в момент пытки детей она в течение часа была на телефонной связи с бывшим любовником. Аню возмущает то, что мать не вызвала полицию, чтобы спасти собственных детей! Все угрозы со стороны Сергея, что он расправится с малышами, Марина расценила как очередную манипуляцию, чтобы помириться с ней.

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Свою версию рассказала тетя детей — Алена. Женщина была на связи с обидчиком в тот роковой день. Однако не вызывала полицию, когда тот намеревался порезать племянников. Она уверяет, что попыталась словесно его отговорить от убийства и положила трубку.

Бабушка рассказала, что в тот день она оставила детей одних дома на несколько часов. Мол, и допустить не могла, что кто-то залезет в дом. Поэтому поехала за 14 км в другое село, да еще и встретила обидчика, когда шла на остановку.

Пришло время выслушать самую Марину. Женщина приехала в студию программы «Один за всіх», где рассказала, что никогда не видела жестокости по отношению к своим детям. Однако дочь в общении с психологом призналась, что часто страдала от избиения отчимом.

В тот страшный день мать таки была на связи с убийцей, но не согласилась на все его условия.

Семья стала на контроль социальных служб. Редакция нашла детского психолога для 7-летней Вики. Девочка проходит курс реабилитации.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 2: отчим пытал и убивал детей, пока мать была на телефонной связи 2 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 05.09.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 2 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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