Приголомшливий 2 випуск програми «Один за всіх»-17 сколихнув усю країну. Команда проєкту намагалася з’ясувати, чи причетна мати до вбивства і катування власних дітей. Страшна трагедія сталася в селі під Кривим Рогом. Вітчим катував 7-річну дівчинку, а 2-річного хлопчика порізав ножем. Та найстрашніше, що весь цей час їхня мати була на зв’язку з нелюдом.

Нелюдська жорстокість на Дніпропетровщині сколихнула усю країну! У селі Девладове під Кривим Рогом вітчим взяв у заручники двох дітей. Нелюд таємно проник у дім колишньої дружини і протягом двох годин знущався з малюків! Зв’язував руки та ноги скотчем, безжально лупцював, а 2-річного пасинка Михайлика порізав ножем. 7-річна Віка вирвалася з кривавого пекла і дивом змогла втекти.

Побачивши нажахану онучку, бабуся одразу викликала швидку та поліцію. Михайлика госпіталізували в критичному стані. Після завданих травм на другий день у хлопчика відмер мозок, а на четвертий — дитяче серце зупинилося.

Однак не всі в селі жаліють матір. До студії приїхала близька подруга родини Анна Чемерис, яка переконана, що вслід за вітчимом до СІЗО треба відправити і 27-річну Марину. Адже в момент катування дітей вона протягом години була на телефонному зв’язку з колишнім коханцем. Аню обурює те, що мати не викликала поліцію, щоб урятувати власних дітей! Усі погрози з боку Сергія, що той розправиться з малечею, Марина розцінила як чергову маніпуляцію, щоб помиритися з нею.

Свою версію розповіла тітка дітей — Альона. Жінка була на зв’язку з кривдником того фатального дня. Проте не викликала поліцію, коли той мав намір порізати племінників. Вона запевняє, що спробувала словесно його відмовити від убивства і поклала слухавку.

Бабуся розповіла, що того дня вона залишила дітей самих удома на кілька годин. Мовляв, і припустити не могла, що хтось залізе до хати. Тож поїхала за 14 км в інше село, та ще й зустріла кривдника, коли йшла на зупинку.

Настав час вислухати саму Марину. Жінка приїхала до студії програми «Один за всіх», де розповіла, що ніколи не бачила жорстокості щодо своїх дітей. Проте донька у спілкуванні з психологом зізналася, що часто страждала від побиття вітчимом.

Того страшного дня мати таки була на зв’язку з убивцею, проте вона не погодилася на всі його умови.

Родина стала на контроль соціальних служб. Редакція знайшла дитячого психолога для 7-річної Віки. Дівчинка проходить курс реабілітації.

