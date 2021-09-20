4 выпуск программы «Один за всіх»-17 взбудоражил всю страну. Многодетная мать была найдена убитой во дворе собственного дома. В студию пришли двое детей женщины, которые обвиняют в преступлении свою младшую сестру. Девушка, в свою очередь, вину отрицает и уверяет, что о смерти матери знал другой член семьи. Детали запутанного преступления ― далее.

Село Великая Бугаевка потрясло ужасное преступление. После трех дней поисков 56-летняя Ольга Ющенко была найдена закопанной в теплице собственного двора. Ее руки и ноги были связаны скотчем, а на голову был надет мусорный пакет. Дети жертвы, Вита и Олег Ющенко, в убийстве обвиняют свою сводную сестру ― 18-летнюю Ольгу. По словам сына убитой, во время поисков матери девушка вела себя подозрительно и заметно нервничала при приближении к той самой теплице. Соседи жертвы в содеянном также подозревают младшую дочь.

В студии появятся и знакомые Оли, которые ее приютили. Они верят в невиновность девушки. Утверждают, что она очень переживала из-за смерти матери и даже хотела покончить жизнь самоубийством.

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Дети погибшей не верят этому. По их словам, Ольга не раз угрожала матери и даже применяла к ней насилие. Жестокость дочери подтвердил и ее отец Юрий. Он утверждает, что неоднократно становился жертвой ее ярости.

Точку в этой истории поставит сама Ольга Гончаренко. Девушка утверждает, что смерть матери ― это несчастный случай в результате ссоры, и признается, что именно отец посоветовал ей закопать тело женщины.

Кто же виноват в смерти Ольги Ющенко? Правда ли то, что женщина умерла вследствие несчастного случая, или все же это было спланированное убийство? Какие еще секреты семьи раскроются в студии?

Узнайте, чем закончится расследование в 4 выпуске проекта «Один за всіх»-17, прямо сейчас.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 4: виновна ли дочь в смерти своей матери? 4 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 19.09.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 4 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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