«Один за всіх»-17 випуск 6: невже чоловік зґвалтував власну пасербицю?

У 6 випуску на проєкт «Один за всіх»-17 по допомогу звернулася Марія Тимкалюк з Одещини. Її сина Віталія ось уже пів року тримають у СІЗО за зґвалтування 11-річної падчерки. Мати провела власне розслідування і знайшла докази його невинуватості. Вона впевнена, що в такий спосіб колишня дружина, 39-річна Ірина, вирішила помститися йому за розлучення. За словами Марії, її невістка не змогла пережити того, що Віталій пішов від неї, і тому намовила дочку звинуватити вітчима в страшному злочині. Чия правда в цій історії і які докази невинуватості сина надасть Марія ― читайте в матеріалі.

Марія Тимкалюк просить допомогти її синові Віталію. 28-річний чоловік перебуває в СІЗО за зґвалтування своєї пасербиці Евеліни. Туди його засадила колишня дружина, старша за нього на 11 років Ірина Василевич. Мати стверджує, що її колишня невістка постійно тринькала гроші Віталія і через це він покинув її. За словами жінки, у день імовірного злочину її син був на роботі і має залізне алібі. Колеги Віталія це також підтверджують. Друг чоловіка Володимир впевнений, що звинувачення ґрунтуються лише на словах Ірини і всі докази вказують на його невинність.

Не тільки мати Віталія і його друг вірять у це. Практично все село впевнене, що Ірина обманює. Про неї вже давно ходить слава брехухи. Односельці запевняють, що за подібний злочин вона 5 років тому мало не засадила іншого колишнього чоловіка.

Проте бабуся Евеліни заперечує всі чутки. Вона стверджує, що бачила злочин на власні очі. У студії вона розповіла подробиці того дня. Жінка каже, що після зґвалтування дівчинки Віталій погрожував їй, що розстріляє всю сім’ю, якщо вона комусь скаже, і вдарив її по обличчю.

Односельчанка Світлана також запевняє, що чоловіка в селі всі бояться, бо він бив і грабував людей.

Бив він і Ірину. Жінка сама підтвердила це в студії проєкту. Каже, що боїться Віталія, і якщо чоловіка звільнять, їй доведеться з дітьми втекти з села. У студії вона розповіла жахливі подробиці цього злочину. Ірина стверджує, що мати Віталія знала про розбещення весь цей час і мовчала. Каже, що Віталій погрожував їй розправою і підкупив поліцію. За її словами, він розбещував дівчинку не один рік і за це купував їй те, що вона хотіла.

Приголомшливе зізнання 11-річної Евеліни змусить всіх у студії жахнутися. Хто ж бреше, Ірина чи Марія? І на чиєму боці правда? Перевірка поліграфом розставить усі крапки над «і».

Дізнайтеся просто зараз розв’язку цієї скандальної історії в повному 6 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

