У 9 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти зібралися в студії, щоб розібратися в приголомшливій справі. 15-річна Світлана стверджує, що її вже третій рік поспіль ґвалтує рідний брат Дмитро. Після гучної заяви дівчинку помістили в реабілітаційний центр. Однак сім’я Світлани не тільки не підтримала її, а й звинуватила у брехні. Чому рідні вірять Дмитру? І ким він виявиться насправді ― жертвою підлої брехні чи жорстоким ґвалтівником? Дізнайтеся в матеріалі.

Стелла Микитенко з Київщини звернулася на проєкт «Один за всіх»-17, щоб захистити свою похресницю і домогтися правосуддя. 15-річна Світлана зізналася, що її вже третій рік поспіль ґвалтує 27-річний брат Дмитро. Після таких заяв школярки органи опіки негайно помістили її в реабілітаційний центр. Але старшого брата правоохоронці не затримали і навіть не вручили йому підозру. Стелла розповіла, що з дня на день Світлана має повернутися додому, але дівчинка нажахана, бо боїться старшого брата і всю свою родину.

Світлана живе з бабусею-опікункою, молодшою ​​сестрою Анею і братом Дмитром, якого вона звинуватила у зґвалтуванні. Мати дітей позбавлена ​​батьківських прав, з батьком вони не спілкуються. Крім хрещеної дівчинку не підтримав ніхто.

Бабуся дітей Раїса Самолюк прийшла до студії «Один за всіх»-17, щоб захистити свого онука. Вона вважає, що Стелла вступила в змову зі своєю похресницею. Причиною називає помсту за те, що Раїса не віддала Світлану під її опіку.

Бабуся розповіла, що дівчинка росте неблагополучною ― постійно бреше і краде в сім’ї. До того ж у такому юному віці вже спить з різними чоловіками, про що знає все село. Про свого онука Раїса Самолюк каже, що він хороший, спокійний хлопець, який не здатний на таке. Тому бабуся впевнена, що Світлана нахабно бреше і Дмитро не міг із нею так вчинити. У цьому її підтримує і тітка дівчинки ― Оксана.

Сама Світлана найбільше боїться повернутися додому, тому від безвиході погодилася розповісти все, що з нею відбувалося. У студії проєкту дівчина зізналася, що брат почав її розбещувати в 9 або 10 років, а жертвою зґвалтування вона стала, коли їй було 12. І це відбувалося … на очах у молодшої сестри Ані. Світлана зізналася, що брат неодноразово бив її. Вона повідала жахливі подробиці систематичних зґвалтувань з боку Дмитра, які тривали цілих 3 роки. А крім того розповіла, що її двоюрідні сестри бачили це. І одна з них, Вікторія, також стала жертвою розбещення, коли їй було всього 9 років. Розповідь Світлани шокувала експертів проєкту.

Дмитро захотів відповісти на всі звинувачення і довести, що він ніякий не ґвалтівник, тому особисто приїхав до студії проєкту «Один за всіх». Хлопець розповів, що в нього справді були статеві стосунки зі Світланою. Але він запевняє, що вони почалися рік тому і з ініціативи самої дівчинки, яка тривалий час загравала до нього. Дмитро розповів, що неодноразово давав Світлані гроші за секс. А крім того зізнався, що в нього були статеві стосунки і зі… своєю старшою сестрою Марією. На той момент йому було 10 років, а їй 12.

Дмитро погодився пройти перевірку поліграфом, яка розставить усі крапки над «і». На чиєму ж боці правда? Чи справді Світлана спокусила свого брата? Чи розбещував Дмитро молодших сестер? І чи притягнуть хлопця до відповідальності?

Дізнайтеся правду просто зараз у повному 9 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

