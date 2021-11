У 10 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти розбиралися у подробицях страшного злочину. Вітчим жорстоко побив свою 10-річну падчерку. Чоловік бив дівчинку кулаками, ременем та навіть залізною ніжкою від стільця. Серце Маї не витримало цього і зупинилося. Односельці впевнені, що крім вітчима до смерті дівчинки причетна і її мати. Сама жінка всі звинувачення заперечує і каже, що чоловік мало не відправив і її на той світ. На чиєму ж боці правда? І невже Мая була не єдиною дитиною, яка постраждала від побиття? Читайте в матеріалі.

На початку жовтня на Закарпатті сталося жорстоке вбивство дитини. П’яний вітчим Сергій Давидов побив свою пасербицю, 10-річну Майю, через що вона померла. Поліція затримала чоловіка. Він не заперечує своєї провини і готовий до покарання. Проте односельці впевнені, що у смерті дівчинки винувата і її мати, 37-річна Наталія Давидова. Саме вона ніяк не відреагувала на побиття доньки і спокійно пішла спати.

Односельчанки Христина Деметер і Катерина Макарей звернулися на проєкт «Один за всіх», щоб притягнути до відповідальності несумлінну матір. Вони сказали, що бояться за решту її дітей. Жінки розповіли, що Сергій постійно бив Маю і вона не раз тікала через це з дому.

Коли біологічний батько дівчинки дізнався про це, то звернувся до соціальної служби. Її працівники мали прийти додому до сім’ї в понеділок. Саме це і спровокувало жорстоке побиття з боку Сергія в суботу.

Крім того, у студії проєкту було розкрито недбалість служби з питань дітей. Вони вчасно не зреагували на виклик і, тим самим, не запобігли загибелі дитини. Працівниця служби Ірина Гармасій виправдовується, що це був нещасний збіг обставин.

Сама мати Наталія також прийшла до студії проєкту і розповіла, що до останнього захищала свою дочку. Вона розказала про події того фатального дня. Сергій побив Маю через те, що вона розповіла іншим про знущання в сім’ї. За словами жінки, вона затуляла доньку собою. За це чоловік побив і її. У результаті Наталія отримала струс мозку. Вона виправдовується, що не могла викликати ані поліцію, ані швидку допомогу, бо не мала телефону. Наталя розповіла, що після побиття чоловік відправив Маю до кімнати, а вже вранці дівчинку знайшли мертвою.

Бабуся Маї Олена Гричак упевнена, що і друга її онука, 5-річна Ніколетта, могла померти. Вона принесла до студії докази побиття дівчинки. Олена запевнила, що ніколи не пробачить колишній невістці і вважає її винуватою в тому, що вона не запобігла смерті онучки.

Те, що розповіла сама Ніколетта, вразило експертів у студії!

У чому зізналася дівчинка? Чи причетна Наталія до вбивства Маї? Чи била вона своїх дітей? І чи притягнуть до відповідальності соціальну службу?

Наталя погодилася пройти перевірку на детекторі брехні. Відповіді поліграфолога розставили усі крапки над «і».

Дізнайтеся розв’язку цієї історії просто зараз у повному 10 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

