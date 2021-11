В 11 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти зібралися в студії, щоб розібратись у скандальній справі. 15-річна школярка Іванна ось уже рік як у стосунках із 27-річним Сергієм. Стурбовані батьки чого тільки не робили, щоб вирвати свою дочку з його рук, але Іванна не хоче нічого чути. Якого захисту вона шукає у Сергії? Ким він виявиться насправді? І чи залишиться з ним Іванна після всього почутого? Читайте в матеріалі.

В 11 випуску по допомогу на проєкт «Один за всіх»-17 звернулися Віталій і Наталя Трофимчуки з Рівненщини. Їхня донька, 15-річна Іванна, потрапила під вплив 27-річного бандита Сергія на прізвисько Кримінал. Дівчина по вуха закохалася в дорослого чоловіка і хоче народити від нього дитину. На що тільки не йшли батьки, щоби врятувати її: відбирали телефон, закривали під домашній арешт, водили до психолога, забрали з села і навіть зверталися до поліції. Але все безуспішно. Іванна й надалі продовжує з ним стосунки.

У студії проєкту Віталій та Наталя розповіли, що обранця їхньої доньки в селі називають Кримінал. Він неодноразово погрожував їм і налаштував Іванну проти них. Коли батьки не прийняли Сергія, дівчина почала приховувати стосунки з ним. Віталій та Наталя вирішили відвезти її до бабусі, але це лише погіршило ситуацію. Іванна почала систематично тікати до Сергія. Батьки зверталися до поліції, але допомоги так і не отримали.

Сам Сергій також з’явився у студії «Один за всіх». Він стверджує, що кохає Іванну і готовий боротися за неї, а от до батьків у нього є претензії. Він запевняє, що дівчина їх боїться. Сергій розповів, що батько забороняв їй спілкуватися з ним, відбирав телефон і бив її. Сама Іванна також підтвердила це і розповіла, що батько бив її руками, палицею і навіть погрожував плоскогубцями. Сергій запевняє, що спочатку він не хотів зустрічатися з неповнолітньою, але відчув у ній споріднену душу. Він навіть запропонував дівчині вийти за нього заміж.

Іванна теж прийшла до студії проєкту. Вона каже, що за спиною чоловіка почувається як за кам’яною стіною. Щоб бути разом із Сергієм, дівчина навіть готова написати заяву на відмову від батьків. Вона розповіла, що тримає на батька образу за те, що він бив її і тривалий час був відсутній у її житті. Іванна запевняє, що Сергій для неї опора та підтримка і що його прізвисько анітрохи її не лякає.

Проєкт «Один за всіх» вирішив раз і назавжди розібратися в тому, якою ж людиною є Сергій. Для цього журналісти поговорили з друзями та односельцями чоловіка. Правда шокувала всіх у студії.

Староста села розповіла, що Сергій уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та бійку. Заяву на нього писала і рідна сестра за застосування фізичного насильства в сім’ї та агресивну поведінку. А ось друзі чоловіка розповіли, що він постійно вихваляється інтимними подробицями їхнього життя з Іванною. Від почутого батько дівчини не зміг стриматися і кинувся з кулаками на Сергія. Розняти їх змогла лише охорона.

Чим закінчиться ця історія? Чи притягнуть до відповідальності Сергія? Чи повернеться Іванна до батьків? І чи відбудеться примирення в родині Трофимчуків?

Дізнайтесь у повному 11 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

