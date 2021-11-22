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«Один за всіх»-17 выпуск 13: за что дочь жестоко мстит своей матери?

22.11.2021

В 13 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты разбирались в семейном конфликте, свидетелями которого стала вся Украина. 14-летняя Ангелина снимает свои ссоры с матерью Любовью и публикует их в социальной сети TikTok. Для женщины такая слава обернулась настоящим позором. Но восьмикласснице все равно на страдания матери, ведь она открыла неприятную правду о ней и хочет, чтобы об этом узнали все. Какими поступками Любовь заставила дочь дойти до такой крайности? И какова истинная причина появления видео: глубокий семейный конфликт или погоня за популярностью?

один за всіх

46-летняя Любовь Бойко из Одесской области с трудом сдерживает слезы. Ее 14-летняя дочь Ангелина поневоле сделала женщину звездой интернета. В погоне за просмотрами восьмиклассница намеренно выводит мать из себя и снимает все это на телефон. В студии «Один за всіх» Любовь рассказала, что она уже не в состоянии воспитывать свою дочь. По ее словам, Ангелина абсолютно не слушает ее и хочет славы. Дочь мечтает о богатой жизни, которую Любовь не может ей предоставить. И без провокационных видео Ангелины жизнь женщины весьма сложна: ей приходится обеспечивать не только себя и дочь, но и больного эпилепсией мужа Василия.Вот уже 5 лет Любови постоянно приходится заботиться о нем ― кормить и даже купать. Поддержки от дочери у нее нет. 

Но с действиями Любови не согласна ее подруга ― Оксана Муратова. Она появилась в студии проекта, чтобы защитить Ангелину.

один за всіх

Оксана не ожидала, что такая милая женщина может так кричать на своего ребенка и бить его. Она убеждена, что дочь просто боится свою мать. Гостья рассказала, что до 6 класса девочка была отличницей и примером для других, но потом внезапно начала пропускать уроки.

Любовь поделилась, что несколько лет назад ее дочь попала в плохую компанию. Оказалось, что Ангелину уже несколько раз едва не привлекли к ответственности за вандальство и воровство. Кроме того, однажды, пока Любовь не видела, дочь взяла ее документы и оформила на нее кредит.

Но Ангелина уверена, что мама заслужила все это. В студии «Один за всіх» она поделилась, что снимает ее для того, чтобы все вокруг поняли, что она не та, за кого себя выдает.

один за всіх

Ангелина рассказала, что ее отец — инвалид второй группы с 15 лет, но донедавна у него редко случались приступы эпилепсии. Однако после того как у матери появился любовник, состояние мужчины значительно ухудшилось. Девочка рассказала, что около 6 лет назад Любовь закрутила роман с неким Александром и начала систематически приводить его домой. Ангелина говорит, что отец видел все и вследствие этого перенес серьезное психологическое потрясение. Это подтверждает и мать Василия. Именно поведение Любови дочь называет причиной тому, что она перестала учиться и начала пробовать алкоголь. Ангелина призналась, что ненавидит любовника матери. 

Сам Александр также появился в студии «Один за всіх».

Что рассказал мужчина? За что Ангелина так ненавидит его? Какие еще секреты этой семьи открылись в 13 выпуске? И произойдет ли в студии примирение матери и дочери? 

Узнайте прямо сейчас в полном 13 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 13: за что дочь жестоко мстит своей матери?

13 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 21.11.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 13 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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