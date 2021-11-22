В 13 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты разбирались в семейном конфликте, свидетелями которого стала вся Украина. 14-летняя Ангелина снимает свои ссоры с матерью Любовью и публикует их в социальной сети TikTok. Для женщины такая слава обернулась настоящим позором. Но восьмикласснице все равно на страдания матери, ведь она открыла неприятную правду о ней и хочет, чтобы об этом узнали все. Какими поступками Любовь заставила дочь дойти до такой крайности? И какова истинная причина появления видео: глубокий семейный конфликт или погоня за популярностью?

46-летняя Любовь Бойко из Одесской области с трудом сдерживает слезы. Ее 14-летняя дочь Ангелина поневоле сделала женщину звездой интернета. В погоне за просмотрами восьмиклассница намеренно выводит мать из себя и снимает все это на телефон. В студии «Один за всіх» Любовь рассказала, что она уже не в состоянии воспитывать свою дочь. По ее словам, Ангелина абсолютно не слушает ее и хочет славы. Дочь мечтает о богатой жизни, которую Любовь не может ей предоставить. И без провокационных видео Ангелины жизнь женщины весьма сложна: ей приходится обеспечивать не только себя и дочь, но и больного эпилепсией мужа Василия.Вот уже 5 лет Любови постоянно приходится заботиться о нем ― кормить и даже купать. Поддержки от дочери у нее нет.

Но с действиями Любови не согласна ее подруга ― Оксана Муратова. Она появилась в студии проекта, чтобы защитить Ангелину.

Оксана не ожидала, что такая милая женщина может так кричать на своего ребенка и бить его. Она убеждена, что дочь просто боится свою мать. Гостья рассказала, что до 6 класса девочка была отличницей и примером для других, но потом внезапно начала пропускать уроки.

Любовь поделилась, что несколько лет назад ее дочь попала в плохую компанию. Оказалось, что Ангелину уже несколько раз едва не привлекли к ответственности за вандальство и воровство. Кроме того, однажды, пока Любовь не видела, дочь взяла ее документы и оформила на нее кредит.

Но Ангелина уверена, что мама заслужила все это. В студии «Один за всіх» она поделилась, что снимает ее для того, чтобы все вокруг поняли, что она не та, за кого себя выдает.

Ангелина рассказала, что ее отец — инвалид второй группы с 15 лет, но донедавна у него редко случались приступы эпилепсии. Однако после того как у матери появился любовник, состояние мужчины значительно ухудшилось. Девочка рассказала, что около 6 лет назад Любовь закрутила роман с неким Александром и начала систематически приводить его домой. Ангелина говорит, что отец видел все и вследствие этого перенес серьезное психологическое потрясение. Это подтверждает и мать Василия. Именно поведение Любови дочь называет причиной тому, что она перестала учиться и начала пробовать алкоголь. Ангелина призналась, что ненавидит любовника матери.

Сам Александр также появился в студии «Один за всіх».

Что рассказал мужчина? За что Ангелина так ненавидит его? Какие еще секреты этой семьи открылись в 13 выпуске? И произойдет ли в студии примирение матери и дочери?

Узнайте прямо сейчас в полном 13 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 13: за что дочь жестоко мстит своей матери? 13 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 21.11.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 13 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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