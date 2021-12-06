В 15 выпуске проекта «Один за всіх» эксперты разбирались в самом драматичном деле 17 сезона. Около 20 лет назад Алену, а также ее братьев ― Алексея и Антона, забрали из ужасных условий родительского дома и устроили в школу-интернат. Полуторагодовалую Сашу отдельно от них поместили в дом ребенка. С тех пор Алена больше сестру не видела. Журналисты проекта провели масштабное расследование, чтобы разыскать девушку. Встретятся ли Алена и Александра? Как сложилась жизнь младшей сестры? И кто 20 лет назад спас Александру от смерти? Узнайте далее.

30-летняя Алена Шкуренко обратилась на проект «Один за всіх»-17, чтобы найти свою сестру Александру. Последний раз они виделись около 20 лет назад, когда детей забирали от биологических родителей. Мама и отец постоянно пили и держали малышей в ужасных условиях. Кроме сестры, у девушки еще двое родных братьев: Антон и Алексей. Алене было всего 9 лет, когда ее забрали в детский дом.

После нескольких лет в интернате ее и брата Антона усыновили в США, где они проживали в одном штате. С оставшимся жить в Украине Алексеем девушка постоянно поддерживала связь. Но несмотря на счастливую жизнь в Америке, Алену не покидала мысль о младшей сестре. Спустя 10 лет жизни в США девушка вернулась в Украину ради любимого мужчины и с тех пор начала активно искать ее.

В студии появился и старший брат Алены ― Алексей. Он рассказал об ужасных условиях жизни с биологическими родителями. Мужчина признался, что с 11 лет ему приходилось подрабатывать на стройке, чтобы обеспечить брата и сестер продуктами. Мама часто оставляла детей одних и не ухаживала за ними. После того, как Антона забрала семья из США, в 14 лет Алексей сбежал из интерната и начал жить отдельно.

В 15 лет и Алену удочерила семья из Америки. Приемные родители хорошо отнеслись к девочке и обеспечили ее всем необходимым. Когда Алена приехала в гости к Алексею, то встретила будущего мужа и осталась жить в Запорожской области. Вот уже 5 лет она ищет Александру, но все безрезультатно.

Команде «Один за всіх» было очень сложно найти девушку, ведь зацепок почти не осталось. Но все-таки в архиве им удалось наткнуться на след потерянной сестры. Журналисты нашли предполагаемый адрес новой семьи Александры и по приезду туда встретили ее приемную мать ― Ларису Осадчук. Она пришла в студию проекта.

Лариса рассказала, что в 2001 году забрала Александру из детского дома и назвала ее другим именем ― Валерией. Девочка тогда была в ужасном состоянии: сильно болела, не ходила и не говорила. Лариса приложила много усилий, чтобы спасти ее жизнь. Семья Осадчук изменила дату рождения девочки, дабы сохранить тайну усыновления. Только недавно Лариса рассказала Валерии правду. Женщина познакомилась с братом и сестрой дочери и заверила, что они будут общаться в будущем.

А дальше всех ожидала самая трогательная встреча сезона. Валерия вышла в студию проекта «Один за всіх» и познакомилась с братом и сестрой. Девушка рассказала, что она замужем и имеет ребенка.

Но как оказалось, встретиться с Валерией захотела и ее биологическая мать. Она также пришла в студию проекта.

С каким сенсационным заявлением по отношению к дочери обратилась биологическая мать? Захочет ли Валерия встретиться с ней? И чем окончится самое драматичное расследование сезона?

Узнайте прямо сейчас в полном 15 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 15: найдет ли героиня свою младшую сестру? 15 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 05.12.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 15 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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