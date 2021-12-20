В 17 выпуске проекта «Один за всіх»-17 эксперты разбирались в деле, которое потрясло всю Украину. 20-летняя Юлия оставила свою 6-месячную дочь Даринку и 5-летнюю падчерицу Ульянку на заброшенной стройке в мороз. Девочки провели там около 5 часов, пока их не спасли случайные прохожие. Детей сразу поместили в больницу. Узнав о бессердечном поступке невестки, бабушка Ульянки была в ярости. Она требует для Юлии жесткого наказания. Но ее сын не верит, что любимая чуть не погубила детей. Во всем случившемся он винит… самих девочек. Почему на самом деле Даринка и Ульянка оказались одни на улице? И неужели они не впервые страдают от издевательств со стороны взрослых? Узнайте далее.

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Уже месяц вся страна обсуждает историю, произошедшую в Павлограде Днепропетровской области. На заброшенной стройке в пятиградусный мороз нашли двоих маленьких детей. Около 5 часов напуганные девочки просидели среди груды хлама и использованных шприцев, пока их чудом не спасли случайные прохожие.

Когда Наталья Стаховская, бабушка одной из малышек, узнала об этом, то просто не могла поверить в такое зверство. Она требует для невестки жестокого наказания и хочет навсегда вычеркнуть ее из своей жизни.

У сына Натальи, 28-летнего Антона, две дочери: 5-летняя Ульянка и 7-летняя Вика. Биологическая мать давно бросила девочек и не занимается их воспитанием. Юлию Антон встретил, когда она была уже беременной. Мужчина принял ее, и они стали жить все вместе. В тот злосчастный день с тремя детьми осталась Юлия. Она должна была отвести Викторию в школу и присмотреть за Ульяной и Дариной. Девушка так и сделала, но на обратном пути свою дочь и падчерицу оставила на заброшенной стройке. Ульянка рассказала бабушке, что Юлия привела их туда, посадила на камень и сказала ждать там. 6-месячная Даша после этого заболела и до сих пор находится в стационаре. Наталья поделилась, что Юлия провела с дочкой всего несколько дней в больнице, а позже сбежала.

Но вот сам Антон защищает свою благоверную. В то, что любимая чуть не погубила детей, мужчина верить категорически отказывается. Он уверен, что произошло недоразумение.

В студии Антон рассказал, что в тот день Юлию якобы забрали и напоили цыгане, а детей оставили на стройке. Мужчина также предположил, что девочки могли убежать вследствие ссоры. Он всячески защищал Юлию, рассказал, что у нее было сложное детство. Антон признался, что хочет и в дальнейшем быть с любимой. Юлию поддержала и подруга Анна. Девушка рассказала, что Наталья не раз выгоняла невестку из дому и та приходила к ней.

В студии появилась и биологическая мама Ульяны и Вики ― Алена. Она уверена, что именно Антон и Наталья виновны в этой ситуации, ведь они доверили детей малознакомой женщине.

Но, по словам Натальи, Алена сама никудышняя мать. Она никогда не приезжает к детям и не заботится о них. Алена в свою очередь заверяет, что ей просто не дают видеться с детьми. По ее словам, она бросила мужа с детьми, потому что он ее избивал. Но ее дочь Виктория в разговоре с психологом подтвердила, что мама никогда не приезжает и даже не поздравляет их с праздниками.

А вот Юлия Кривенко считает себя хорошей матерью. Она пришла в студию, чтобы объяснить, что на самом деле случилось в тот злосчастный день, и отбелить свое имя.

Что рассказала Юлия? Какими ужасающими секретами семьи поделились дети с психологом проекта? И кто ответит перед законом за травмированные детские сердца?

Узнайте прямо сейчас в полном 17 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 17: кто ответит за преступление в отношении детей? 17 выпуск проекта Один за всіх 17 сезон от 19.12.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 17 выпуске проекта Один за всіх 17 сезон

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