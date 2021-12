У 17 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти розбиралися в справі, яка сколихнула всю Україну. 20-річна Юлія залишила свою 6-місячну доньку Даринку і 5-річну пасербицю Улянку на закинутому будівництві в мороз. Дівчатка провели там приблизно 5 годин, поки їх не врятували випадкові перехожі. Дітей одразу помістили до лікарні. Дізнавшись про безсердечний учинок невістки, бабуся Улянки розлютилася. Вона вимагає для Юлії жорсткого покарання. Але її син не вірить, що кохана мало не занапастила дітей. У всьому, що трапилося, він звинувачує… самих дівчаток. Чому насправді Даринка і Улянка опинилися самі на вулиці? І невже вони не вперше страждають від знущань з боку дорослих? Дізнайтеся далі.

Уже місяць уся країна обговорює історію, що сталася в Павлограді Дніпропетровської області. На закинутому будівництві у п’ятиградусний мороз знайшли двох маленьких дітей. Зо 5 годин налякані дівчатка просиділи серед купи непотребу і використаних шприців, поки їх дивом не врятували випадкові перехожі.

Коли Наталія Стаховська, бабуся однієї з дівчаток, дізналася про це, то просто не могла повірити в таке звірство. Вона вимагає для невістки жорстокого покарання і хоче назавжди викреслити її зі свого життя.

У сина Наталії, 28-річного Антона, дві доньки: 5-річна Улянка і 7-річна Віка. Біологічна мати давно покинула їх і не займається їхнім вихованням. Юлію Антон зустрів, коли вона була вже вагітною. Чоловік прийняв її, і вони стали жити всі разом. Того злощасного дня з трьома дітьми залишилася Юлія. Вона повинна була відвести Вікторію до школи і доглянути за Уляною і Даринкою. Дівчина так і зробила, але на зворотному шляху свою дочку і пасербицю залишила на закинутому будівництві. Улянка розповіла бабусі, що Юлія привела їх туди, посадила на камінь і сказала чекати там. 6-місячна Даша після цього захворіла і досі перебуває в стаціонарі. Наталія поділилася, що Юлія провела з донькою всього кілька днів у лікарні, а потім утекла.

Проте Антон захищає свою благовірну. У те, що кохана мало не занапастила дітей, чоловік вірити категорично відмовляється. Він упевнений, що сталося непорозуміння.

У студії Антон розповів, що того дня Юлію нібито забрали і напоїли цигани, а дітей залишили на будівництві. Чоловік також припустив, що дівчатка могли втекти внаслідок сварки. Він усіляко захищав Юлію, розповів, що в неї було складне дитинство. Антон зізнався, що хоче і надалі бути з коханою. Юлію підтримала і подруга Анна. Дівчина розповіла, що Наталія не раз виганяла невістку з дому і та приходила до неї.

У студії з’явилася і біологічна мама Уляни та Віки ― Альона. Вона впевнена, що саме Антон і Наталія винні в цій ситуації, адже вони довірили дітей малознайомій жінці.

Та за словами Наталії, Альона сама нікудишня мати. Вона ніколи не приїжджає до дітей і не піклується про них. Альона у свою чергу запевняє, що їй просто не дають бачитися з дітьми. За її словами, вона покинула чоловіка з дітьми, бо він її бив. Але її дочка Вікторія в розмові з психологом підтвердила, що мама ніколи не приїжджає і навіть не вітає їх зі святами.

А ось Юлія Кривенко вважає себе хорошою матір’ю. Вона прийшла в студію, щоб пояснити, що насправді сталося в той злощасний день, і відбілити своє ім’я.

Що розповіла Юлія? Якими жахливими секретами сім’ї поділилися діти з психологом проєкту? І хто відповість перед законом за травмовані дитячі серця?

Дізнайтеся просто зараз у повному 17 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

