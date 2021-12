У 18 випуску проєкту «Один за всіх»-17 експерти зібралися в студії, щоби розібратися в останній справі року, що минає. 26-річна Любов Рудик благає врятувати її від колишнього коханого Богдана. Він не раз бив її і душив. Після того як Любов утекла від чоловіка разом із сином та донькою, він знайшов її і погрожує розправою. Однак сам Богдан запевняє, що все це брехня і він просто хоче врятувати дітей. Коли чоловік дізнався про те, як саме Любов заробляє собі на життя, то був шокований. Тому він твердо вирішив забрати дітей собі. Хто з батьків справді становить загрозу для малюків? І яку правду про екскохану відкриє в студії Богдан? Дізнайтеся далі.

26-річна Любов Рудик з Донеччини просить проєкт «Один за всіх» урятувати її і дітей від колишнього коханого ― 29-річного військового Богдана. Дівчина каже, що постійно терпіла з його боку насильство. Їй навіть довелося рятуватися втечею, але він знайшов її і зараз тероризує. За словами дівчини, Богдан не раз погрожував їй розправою. Наразі пара у процесі розлучення. Проте Любов каже, що й під час сімейного життя чоловік постійно виявляв агресію, і тільки поліція могла його заспокоїти.

Найбільше дівчина боїться не за себе, а за своїх двох дітей ― 2-річного Артема і 7-річну Поліну. Дівчинка ― дочка Любові від першого шлюбу. Героїня запевняє, що діти налякані агресією Богдана. Він не б’є їх, але проявляє психологічне насильство. Останньою краплею для дівчини стало те, що Богдан убив кошеня на очах у дітей. Після розставання чоловік навіть намагався вкрасти Артема, тому Любов забороняє йому бачитися з сином.

Наразі дівчина ховається у свого нового коханого Миколи. Він приїхав підтримати її. Микола підтвердив, що Богдан постійно тероризує їх дзвінками, а також ображає і його, і Любов.

Та ось мати Богдана ― Тамара Коваль ― жертвою невістку не вважає. Вона запевняє, що син жодного разу не бив її. За її словами, поки хлопець служив на сході, Любов гуляла. Тамара завжди жаліла невістку і вважала рідною дочкою. Проте все змінилося, коли Любов почала гуляти і перестала стежити за дітьми.

Сам же Богдан Рудик стверджує, що нікого не переслідує, а всі звинувачення дівчини ― підлі вигадки. У нього зовсім інша мета ― врятувати сина від безсоромної матері. У студії Богдан запевнив, що діти з Любов’ю живуть у голоді і ніхто за ними не стежить. Він також відкрив пікантні таємниці колишньої коханої, щоб домогтися справедливості. Богдан поділився, що дівчина вже багато років продає… свої інтимні фото і робить це й зараз, будучи у стосунках. Вона продавала їх навіть йому. Богдан запевнив, що Любов використовує чоловіків заради наживи, особливо військових. Але дівчина все заперечувала.

Однак її кума Надія також підтвердила, що Любов продавала свої інтимні фото і спілкувалася з чоловіками за гроші.

Які ще секрети Любові розкрилися в студії? Що дівчина розповіла про Богдана? І чи зможуть батьки примиритися заради сина?

Дізнайтеся просто зараз у повному 18 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

