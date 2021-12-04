В воскресенье, 5 декабря, в 21:00 в эфир СТБ выйдет шокирующий 15 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы помочь американке разыскать свою сестру в Украине. Почему это расследование было невероятно сложным? И как пройдет встреча двух сестер в студии «Один за всіх»?

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Остросоциальный проект «Один за всіх» продолжает помогать тем, для кого является последней надеждой восстановить справедливость. Сергей Костыра вместе с экспертами в студии поможет героине из Америки встретить свою потерянную сестру.

Имея все данные на руках, команда «Один за всіх» месяцами не могла найти девушку. Неужели ее приемная мать намеренно уничтожила документы, изменив имя и дату рождения, и делает все, чтобы не допустить встречи сестер? Но уже в это воскресенье родные все же встретятся на СТБ!

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 15: чем закончится расследование международного масштаба? 5 декабря 2021 на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 15 выпуска Один за всех 17 сезон от 05.12.2021 смотрите на СТБ

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