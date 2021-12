У неділю, 5 грудня, о 21:00 в ефір СТБ вийде шокуючий 15-й випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти та ведучий Сергій Костира, щоб допомогти американці розшукати свою сестру в Україні. Чому це розслідування було неймовірно складним? І як відбудеться зустріч двох сестер у студії «Один за всіх»?

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» продовжує допомагати тим, для кого лишається останньою надією відновити справедливість. Сергій Костира разом із експертами у студії допоможе героїні з Америки зустріти свою загублену сестру.

Маючи всі дані на руках, команда «Один за всіх» місяцями не могла знайти дівчину. Невже її прийомна мати навмисне знищила документи, змінивши ім’я та дату народження, і робить усе, щоб не допустити зустрічі сестер? Але вже цієї неділі рідні все ж таки зустрінуться на СТБ!

