У неділю, 5 грудня, о 21:00 в ефір СТБ вийде шокуючий 15-й випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти та ведучий Сергій Костира, щоб допомогти американці розшукати свою сестру в Україні. Чому це розслідування було неймовірно складним? І як відбудеться зустріч двох сестер у студії «Один за всіх»?

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Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» продовжує допомагати тим, для кого лишається останньою надією відновити справедливість. Сергій Костира разом із експертами у студії допоможе героїні з Америки зустріти свою загублену сестру.

Маючи всі дані на руках, команда «Один за всіх» місяцями не могла знайти дівчину. Невже її прийомна мати навмисне знищила документи, змінивши ім’я та дату народження, і робить усе, щоб не допустити зустрічі сестер? Але вже цієї неділі рідні все ж таки зустрінуться на СТБ!

Video: «Один за всіх»-17 випуск 15: чим закінчиться розслідування міжнародного масштабу? 5 грудня 2021 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск 17 сезону проєкту Один за всіх. Анонс 15 випуску Один за всіх 17 сезон від 05.12.2021 дивіться на СТБ

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