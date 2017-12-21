До Нового года уже остаются считанные дни, а вы понимаете, что с трудом влезаете в любимое платье? И вас все больше волнует вопрос, как похудеть к Новому году быстро? Не волнуйтесь, существует несколько эффективных диет, которые позволят быстро и с наименьшим стрессом для организма сбросить несколько лишних килограммов. Читайте подробнее в нашем материале о том, как похудеть к Новому году за неделю.

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Овощная диета

Эта программа питания подойдет тем, кто легко может отказаться от мяса и молочных продуктов. Зато благодаря овощам нормализуется кислотно-щелочной баланс в организме, выходят токсины и улучшается кишечная микрофлора.

Чтобы похудеть к Новому году, необходимо в течение недели питаться овощами с минимальным содержанием крахмала:

зелень

листья салата

любая капуста

кабачки

баклажаны

болгарский перец

огурцы

помидоры

свежая морковь

Из фруктов допускаются яблоки и груши, но только в первой половине дня.

Объем и частота приемов пищи не ограничивается, потому что калорийность этих продуктов очень низкая. Готовьте овощи на пару или употребляйте в сыром виде. Приветствуются также вегетарианские супы с небольшим количеством растительного масла.

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Белковая диета

Как похудеть к новому году за неделю? Воспользуйтесь белковой программой питания! Эта диета легко переносится организмом, потому что чувство насыщения сохраняется надолго. Главное – следовать основному правилу: исключить соль и пить много воды.

Включите в рацион около двух литров 1% кефира или йогурта, и пейте его по 1 стакану каждые 2 часа. Чередуйте его с 2% творогом: по 200 г во время каждого приема пищи. Также добавьте 150–200 г отварной куриной грудки или белой рыбы.

Завершать диету следует осторожно: чередуйте белковую пищу с клетчаткой.

Важно знать о противопоказаниях: эта диета опасна для людей с подагрой и мочекаменной болезнью.

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Гречневая диета

Это очень эффективная, но достаточно жесткая низкоуглеводная монодиета, рассчитанная на одну неделю. Мы рассматриваем ее исключительно как експресс-метод для похудения! Эта диета хорошо работает, потому что что организм вынужден расщеплять внутренние жиры.

Из гречневой крупы можно приготовить разнообразные блюда: молочные каши, запеканки, хлебцы, котлеты и даже оладьи.

Во время гречневой диеты допускаются такие продукты:

сухофрукты

несладкие фрукты

низкокалорийный йогурт

салаты из свежей капусты/вареной свеклы и моркови

соевый соус

мед

зелень

Выбирая эту диету, учтите следующие противопоказания:

заболевания желудочно-кишечного тракта

гипертония

сахарный диабет

беременность и лактация

Если вы хотите, чтобы эффект от представленных диет сохранился надолго, то обязательно закрепите результат занятиями спортом. Дополнительные физические нагрузки сделают ваше тело крепким и подтянутым. Предлагаем вам воспользоваться упражнениями от экспертов “Все буде добре”, которые точно знают, как похудеть к новому году быстро.

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