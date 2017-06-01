Сегодня, 1 июня 2017, многие страны празднуют Международный день защиты детей! Как возник этот светлый праздник, какие интересные факты с ним связаны, а также в какой стране существует целый месяц защиты детей, узнайте в материале.

Решение о проведении Международного дня защиты детей было принято на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, проводимой в Женеве в 1925 году. Почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня? По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Читайте также: международный день ребенка — фотоподборка и история праздника

В эпоху существования Советского Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. Международный день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей.

Надо сказать, что Всемирный день детей отмечается так же 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня детей (Universal Children’s Day).

Читайте также: Что будет, если дети и взрослые поменяются местами?

На Сейшельских островах отмечается не день, а целый Месяц защиты детей.

Также 1 июня отмечается еще один новый праздник на нашей планете — Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Этот праздник учредили Нна 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в сентябре 2012 года. Всемирный день родителей был провозглашен как ежегодный праздник, который будет отмечаться «в честь родителей во всем мире» в первый день лета — 1 июня, начиная с 2013 года.