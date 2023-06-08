Серия 24 | 08.06.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн детективный сериал Я зрікаюсь 24 серия от 08.06.2023, в котором вы наконец-то узнаете, кто сливал информацию бандитам. Влад Романенко и полковник Воронец наконец-то вычислили крота в Особом отделе – теперь ему придется отвечать перед судом.

Людмила понимает, что от Саши нужно избавляться. Рано или поздно девушка найдет доказательства того, что Люся теперь новый криминальный авторитет, и расскажет обо всем Владу. В сериале Я зрікаюсь вы узнаете, удастся ли Саше избежать опасности.

Особому отделу некогда рефлексировать по поводу измены одного из сотрудников – им нужно расследовать убийство судьи Барчука. Известный блогер Охотник открыл охоту на сбежавших от правосудия преступников, и коррупционер Барчук стал одной из его жертв. Теперь детективам нужно найти убийцу до того, как Охотник убьет кого-то еще в сериале Я зрікаюсь 24 серия от 08.06.2023.

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