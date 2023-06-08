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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 24 серія дивитись онлайн від 08.06.2023

Серіал Я зрікаюсь 24 серія від 08.06.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 24 серія вже на сайті СТБ
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Серія 24 | 08.06.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн детективний серіал Я зрікаюсь 24 серія від 08.06.2023, в якому ви нарешті дізнаєтесь, хто зливав інформацію бандитам. Влад Романенко і полковник Воронець нарешті вирахували крота в Особливому відділі – тепер йому доведеться відповідати перед судом.

Людмила розуміє, що від Саші треба позбавлятися. Рано чи пізно дівчина знайде докази того, що Люся тепер новий кримінальний авторитет, і розповість про все Владу. У серіалі Я зрікаюсь ви дізнаєтесь, чи вдасться Саші уникнути небезпеки.

Особливому відділу нема коли рефлексувати з приводу зради одного зі співробітників – їм треба розслідувати вбивство судді Барчука. Відомий блогер Мисливець відкрив полювання на злочинців, які втекли від правосуддя, і корупціонер Барчук став однією з його жертв. Тепер детективам треба знайти вбивцю до того, як Мисливець вб’є когось ще в серіалі Я зрікаюсь 24 серія від 08.06.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 23 серія від 08.06.2023

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