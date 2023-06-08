Серія 23 | 08.06.2023 | Сезон 1

Ви дивитесь гостросюжетний серіал Я зрікаюсь 23 серія від 08.06.2023 на сайті СТБ.

Людмила знає, що Саша напередодні встановила їй програму на телефон, завдяки якій може відстежувати її пересування. Люда хочет позбутися дівчини, яка копає під неї й підштовхує її брата Влада до думки, що Люся – новий кримінальний авторитет у місті.

У серіалі Я зрікаюсь 2023 Саша та Влад все ще не розмовляють, проте разом з усіма приступають до розслідування вбивства 16-річної Діани Лопатіної – юної активістки та зоозахисниці. Дівчину декілька разів вдарили ножем в живіт і залишили стікати кровʼю в безлюдному місці. Єдиний свідок вбивства – її песик, який і привів перехожого до трупа Діани. Саме чотирилапий друг загиблої і допоможе детективам знайти злочинця в серіалі Я зрікаюсь 23 серія від 08.06.2023.

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