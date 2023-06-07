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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 22 серія дивитись онлайн від 07.06.2023

Серіал Я зрікаюсь 22 серія від 07.06.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Я зрікаюсь 22 серія вже на сайті СТБ
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Серія 22 | 07.06.2023 | Сезон 1

У серіалі Я зрікаюсь 22 серія від 07.06.2023 Саша та Влад починають сваритися через Людмилу – сестру Романенка. Саша все ще впевнена, що жінка займається криміналом, в той час як Влад не хоче в це вірити.

І поки Саша та Влад сваряться через Люсю, сама вона задоволена тим, що брат вірить в її брехню. Разом із своїм помічником вони вже починають думати над тим, як вчинити далі. І паралельно крутять роман у серіалі Я зрікаюсь 2023.

Особливий відділ починає розслідування вбивства працівниці мінздраву Оксани Голоти, яку зарізали просто в кабінеті. Підозри падають на її сина та антивакцинаторів, з якими в Оксани були гучні суперечки. Шукати вбивцю посадовиці будуть найкращі спеціалісти в серіалі Я зрікаюсь 22 серія від 07.06.2023.

Дивіться онлайн: серіал Я зрікаюсь 21 серія від 07.06.2023

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