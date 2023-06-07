Серия 22 | 07.06.2023 | Сезон 1

В сериале Я зрікаюсь 22 серия от 07.06.2023 Саша и Влад начинают ссориться из-за Людмилы – сестры Романенко. Саша все еще уверена, что женщина занимается криминалом, в то время как Влад не хочет верить в это.

И пока Саша и Влад ссорятся из-за Люси, сама она довольна тем, что брат верит в ее ложь. Вместе со своим помощником они уже начинают думать над тем, как поступить дальше. И параллельно крутят роман в сериале Я зрікаюсь 2023.

Особый отдел начинает расследование убийства сотрудницы минздрава Оксаны Голоты, которую зарезали прямо в кабинете. Подозрения падают на ее сына и антивакцинаторов, с которыми у Оксаны были жаркие споры. Искать убийцу чиновницы будут лучшие специалисты в сериале Я зрікаюсь 22 серия от 07.06.2023.

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