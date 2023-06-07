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Я зрікаюсь

Video: Я зрікаюсь: 21 серия смотреть онлайн от 07.06.2023

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Серия 21 | 07.06.2023 | Сезон 1

Я зрікаюсь 21 серия от 07.06.2023 – это детективный сериал об Особом отделе полковника Воронца, в котором работает сын криминального авторитета Влад Романенко.

Саша подозревает, что Люся унаследовала империю своего отца и заняла его бандитский трон. Чтобы убедиться в этом, она начинает втираться в доверие к женщине в сериале Я зрікаюсь 2023.

Особый отдел начинает расследование убийства жены ученого Марии Соколовой. Женщину ударили по голове, после чего выбросили из окна собственной квартиры. Оказалось, что незадолго до гибели Мария заставила мужа уволить помощницу и та осталась очень обиженной. Подробности расследования смотрите в сериале Я зрікаюсь 21 серии от 07.06.2023 на сайте СТБ.

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