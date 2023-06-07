Серія 21 | 07.06.2023 | Сезон 1

Я зрікаюсь 21 серія від 07.06.2023 – це детективний серіал про Особливий відділ полковника Воронця, в якому працює син кримінального авторитета Влад Романенко.

Саша підозрює, що Люся успадкувала імперію свого батька й зайняла його бандитський трон. Щоб переконатися в цьому, вона починає втиратися в довіру до жінки в серіалі Я зрікаюсь 2023.

Особливий відділ починає розслідування вбивства дружини науковця Марії Соколової. Жінку вдарили по голові, після чого викинули з вікна власної квартири. Виявилося, що незадовго до загибелі Марія змусила чоловіка звільнити помічницю і та залишилися дуже ображеною. Подробиці розслідування дивіться в серіалі Я зрікаюсь 21 серія від 07.06.2023 на сайті СТБ.

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